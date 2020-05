DF'er har slettet et billede til et Facebook-opslag, som formentlig henviser til igangværende Støjberg-sag.

Medlem af byrådet i Svendborg og tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Dorthe Ullemose har fjernet et billede til et opslag på sin Facebook-side.

Billedet, der var knyttet til opslaget, forestiller en brasiliansk pige, som sidder med oppustet mave på en hospitalsseng, fordi hun angiveligt er indlagt med sygdom i leveren og milten.

I opslaget på Dorthe Ullemoses Facebook-side lyder det blandt andet:

- Barnebrude hører ikke hjemme i Danmark. Vi skal ud af EU, så vi kan blive herre i eget hus.

Dorthe Ullemose har efterfølgende fjernet billedet. Opslaget er ligeledes blevet delt på Dansk Folkeparti i Svendborgs egen Facebook-side.

- Grunden til, at jeg fjernede billedet, er, at jeg ikke er sikker på, om den her pige er gravid.

- Men det ændrer ikke på, at andre piger på hendes alder bliver gravide med gamle mænd, hvilket er sygt, skriver Dorthe Ullemose i en kommentar til sit Facebook-opslag.

Opslaget kom søndag. Samme dag, som den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) blev afhørt i Instrukskommissionen i sagen om, hvorvidt hun havde givet en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Det er ikke første gang, at Dorthe Ullemose har været i vælten for hendes ageren på de sociale medier.

Blandt andet var der i 2018 sagen om, at hendes voksne datter havde oprettet en falsk facebook-profil med navnet "Tom Jensen", som roste Dorthe Ullemose og svinede hendes politiske modstandere til.

Ritzau har været i kontakt med Dansk Folkeparti på Christiansborg, som ingen kommentarer har til sagen.

Dorthe Ullemose er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser. Hun sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2015-2019.

