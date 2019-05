Dansk Folkeparti fik blot ét mandat ved EP-valget. I 2014 fik partiet fire mandater og var størst i Danmark.

Dagen derpå er toppen i Dansk Folkeparti i vildrede over partiets resultat ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Det siger næstformand Søren Espersen.

- Vi har ikke haft tid til at sunde os endnu, for vi er meget overraskede over det, der er sket.

- Vi fik et elendigt valg. Vi er i vildrede, fordi rundt omkring i Europa er der EU-skeptiske partier som os, som stormer frem og bliver store.

- Det skete for os i 2014, og nu daler vi sådan her. Det har vi svært ved at forstå. Vi er lidt forvirrede på et højere niveau, tror jeg, siger Espersen.

DF fik fire mandater i 2014, hvilket gjorde DF til det største danske parti i Europa-Parlamentet. Ved søndagens valg måtte DF nøjes med blot ét mandat.

I 2014 fik DF 26,6 procent af stemmerne. Søndag blev det blot til 10,7 procent af stemmerne.

/ritzau/