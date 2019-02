Overvågning i Grønland kan ske med alt fra droner og satellitter til avancerede radarsystemer om bord på skibe.

Det er fornuftigt at øge dansk tilstedeværelse på Grønland med mere overvågningskapacitet.

Sådan lyder det fra forsvarsordfører Jeppe Jakobsen (DF), efter at USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, fredag udtrykte et behov for klarhed om dansk aktivitet i Grønland.

Ambassadøren var fredag til stede ved en reception på et amerikansk krigsskib - destroyeren USS Porter - i Københavns nordhavn.

Her pointerede hun over for danske journalister, at Danmark har lovet Nato at stille fly, der kan tanke kampfly i luften, samt overvågning af de enorme områder omkring Grønland til rådighed. Og at Danmark stadig mangler at levere.

- Idéen om at øge vores tilstedeværelse på Grønland med mere overvågningskapacitet lyder faktisk meget fornuftigt.

- Det med luftoptankning kan jeg ikke se, at vi har brug for i det danske forsvar, siger Jeppe Jakobsen.

Baggrunden for den amerikanske ambassadørs udtalelse var, at partierne i forsvarsforligskredsen har valgt at tilføre Forsvaret 1,5 milliarder kroner ekstra.

Det har man gjort for at imødekomme USA's krav om, at alle Nato-lande yder mere til forsvarsalliancen.

Carla Sands roser politikerne for at finde pengene. Men hun mangler at se, at de bliver investeret i dét, som hun mener, at Danmark har stillet de øvrige Nato-lande i udsigt på Nato-topmødet i Wales i 2014.

Ifølge Jeppe Jakobsen skal dansk forsvar dog først og fremmest gøre, hvad der er bedst for Danmark.

- Jeg synes, at det er fornuftigt nok, hvis Nato kommer med nogle ønsker til dansk forsvar baseret på erfaringer med danske styrker.

- Men i sidste ende handler det om, at det danske forsvar skal være skruet sådan sammen, at det kan forsvare Danmark, og det ved danske politikere bedst, hvordan man gør, siger han.

Med den seneste forøgelse af forsvarsbudgettet forventer forligskredsen, at 1,5 procent af det danske bruttonationalprodukt (bnp) i 2023 vil blive brugt på Forsvaret.

USA bruger i dag til sammenligning 3,5 procent af bnp på sit militær.

