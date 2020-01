Klimasagens kraft kom bag på Dansk Folkeparti, som vil gøre den til god forretning sammen med erhvervslivet.

Sund fornuft og klimapolitik hører sammen, og klimapolitik skal være en god forretning.

Det mener Dansk Folkeparti, som torsdag på Christiansborg er vært for sin første klimakonference.

Klimatosser blev ellers årets ord, som Pia Kjærsgaard fyrede af efter partiets skuffende valg til EU-Parlamentet.

Men oveni et folketingsvalg domineret af klimaet har også Dansk Folkeparti nu fået en klimapolitik.

På konferencen under overskriften "Et grønt Danmark" deltager Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, Dansk Erhverv og Danske Maritime med oplæg om den teknologiske udvikling på klima- og miljøområdet.

Spørgsmål: Klimaordfører Morten Messerschmidt, hvorfor var det først jeres store nedtur ved folketingsvalget fra 37 til 16 mandater, der åbnede jeres øjne for klimaet?

- Vi havde ikke set det komme, at et politisk tema med hidtil stor konsensus blev så varmt et emne. Men det tager vi selvfølgelig bestik af. Blandt andet med denne konference, der byder erhvervslivet op til dans.

Spørgsmål: Du har sagt, du vil redde klimakampen fra "cyklende veganere i genbrugstøj" og "socialismens yderste fortrop". Hvordan stemmer det med, at alle bærende partier i Folketinget i dag bakker op om den nye klimalov?

- Klimakampen er en frihedskamp mod socialismen. Den røde fløj insisterer på økologi, mindre kød og på ikke at flyve. På den borgerlige fløj siger vi, at vi kan nå målene og opretholde hverdagslivets gode glæder ved at omlægge produktionen og gøre det hele klogere.

Spørgsmål: Du mener, at hverken den almene dansker eller landbrug og erhvervsliv skal bære læsset i klimakampen. Hvem skal så finansiere den enorme omstilling, der bliver tale om?

- Det kan gøres, så det ikke koster penge. Vi laver investeringer i 2020'erne, som kommer igen i 2030'erne såsom et mere klimavenligt landbrug. DF vil bruge 120 milliarder kroner fra skatter og afgifter fra Nordsøolien til en grøn omstilling.

Spørgsmål: I din biografi i 2011 sagde du, at verdens lande ikke bør gøre spor for at begrænse temperaturstigningerne. Hvorfor skal vælgerne nu tro på din pludselige kolbøtte fra klimabenægter til klimaforkæmper?

- Jeg sagde, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte, og det mener jeg, at forskerne fortsat ikke er enige om. Men uanset er det en god forretning for Danmark at være frontløber i en ny grøn omstilling.

- Beklager, hvis der er lidt larm på linjen lige nu. Det er, fordi jeg er ved at sætte min dele-elbil til opladning foran Folketinget.

Spørgsmål: Men du har jo udtrykkeligt sagt, at det sidste, klimakampen måtte koste dig, var din bil og din bøf?

- Korrekt. Heldigvis har vi flere biler i familien.

/ritzau/