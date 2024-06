DF-gruppeformand Peter Kofod siger, at DF vil fejre det stort, hvis partiet får syv procent af stemmerne.

Valgstedsmålinger fra både DR og TV 2 viser, at Dansk Folkeparti får ét mandat ved EU-parlamentsvalget.

Partiets spidskandidat er den 36-årige Anders Vistisen.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interview med vælgere, der ved valgstederne oplyser, hvad de har stemt.

Der er altså ikke tale om officielle resultater. De offentliggøres først efter klokken 23.

TV 2's valgstedsmåling giver Dansk Folkeparti 7,0 procent af stemmerne, mens målingen fra DR giver partiet 6,5 procent af stemmerne.

Anders Vistisen mener, at målingen er et udtryk for, at vælgerne ønsker dansk EU-modstand.

- Det ville have været skidt for Danmark, hvis EU-modstanden var død i dag. Men den er sprællevende, og vi er klar til de næste kampe i Bruxelles og Strasbourg, siger han ved partiets valgfest på partihovedkontoret i Ejstrupholm.

Også partiformand Morten Messerschmidt glæder sig over målingen.

- Det er ingen hemmelighed, at rigtig mange har drømt om, at Dansk Folkeparti vil forsvinde. I dag har danskerne bekræftet, at det ikke skal ske, siger han.

Hvis valgstedsmålingerne viser sig at holde stik, betyder det, at partiet bevarer det ene mandat, som partiet opnåede ved EU-parlamentsvalget i 2019.

Her fik partiet 10,8 procent af stemmerne.

Det var Peter Kofod, der blev valgt for partiet i 2019. Han forlod dog EU-Parlamentet i november 2022, da han blev valgt til Folketinget.

Anders Vistisen, der var Kofods stedfortræder, overtog mandatet.

Vistisen sad også i EU-Parlamentet fra 2014 til 2019.

Peter Kofod er i dag formand for DF's folketingsgruppe.

Ved partiets valgfest tager han forbehold for, at resultatet kan ændre sig, når stemmerne er blevet talt op.

- Men hvis det her er resultatet, så kan I nok høre på forsamlingen, at det kan vi absolut godt leve med, siger han, kort efter at valgstedsmålingerne er offentliggjort.

- Hvis vi får syv procent i aften, så bliver vi ved, til ølfustagen er tømt.

I meningsmålingerne op til valget, har Dansk Folkeparti ligget på vippen til at få et mandat.

Partiet er ikke i valgforbund. Et valgforbund betyder, at overskydende stemmer, der ikke giver et parti et mandat, kan gå til et andet parti i valgforbundet.

DF har fået mindst ét mandat ved hvert EU-parlamentsvalg siden 1999, hvor partiet stillede op for første gang.

/ritzau/