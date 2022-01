»Man er ikke den rette til at stå i spidsen for vores parti, hvis man ikke kan debattere tingene i en ordentlig tone.«

Sådan lyder det nu fra DF-formandskandidaten Merete Dea Larsen efter at Morten Messerschmidt, som den eneste af kandidaterne, ikke vil stille op til en debat på TV 2 NEWS, der sendes i dag kl. 14.

»Det har været en ret beskidt valgkamp, og det er ikke blevet bedre, som vi kommer tættere og tættere på søndag. Så jeg besluttede tidligt, at jeg ikke ville stille op i de offentlige tv-debatter. Men jeg vil gerne stille op i de debatter, hvor Dansk Folkepartis medlemmer kan stille spørgsmål og sætte rammen,« lød begrundelsen fra Morten Messerschmidt til TV 2 tidligere i dag.



Merete Dea Larsen, der også er medlem af hovedbestyrelsen i partiet, mener, at der peger en stor pil tilbage på Morten Messerschmidt selv, når han siger, at tonen i partiets debat er blevet for grim og fører til splittelse.

»Morten har helt vejen igennem sagt, at han ikke vil bidrage til mudderkast og yderligere splittelse i partiet ved at have de her debatter. Men der vil jeg sige, at han jo selv kan bestemme, hvordan vi taler til hinanden i en debat, og han kan jo bare vælge at tale ordentligt selv,« siger Merete Dea Larsen.

Merete Dea Larsen mener ikke, man kan være den rette til at stå i spidsen for Dansk Folkeparti, hvis man ikke er i stand til at debattere politik i formandsvalgkampen »på bare en nogenlunde fornuftige måde.«



Her har hverken Morten Messerschmidt eller Martin Henriksen meget at lade hinanden høre, mener hun.

»Jeg ved, at jeg selv er i stand til at debattere i en sober tone. Der synes jeg bare, man må konstatere, at det har været tydeligt sværere for Morten Messerschmidt og Martin Henriksen at gøre det samme.«

Tidligere på ugen trak Erik Høgh-Sørensen sit formandskandidatur tilbage.



Det ekstraordinære landsmøde i Herning Kongrescenter starter kl. 13.00 søndag.