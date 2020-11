Partiformænd blev ikke oplyst om manglende lovhjemmel til at aflive mink inden pressemøde, siger DF-formand.

Millioner af raske og coronasyge mink er aflivet på ordre fra regeringen.

Mandag beklager fødevareminister Mogens Jensen (S), at regeringens kommunikation har været uklar - den har nemlig ikke lovhjemmel til at kræve alle mink slået ned.

Kristian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti, kalder fødevareministerens melding for "dybt, dybt uforståelig".

- Vi har intet fået at vide om, at der ikke var lovgrundlag til den her nedslagtning af minkerhvervet i Danmark. Så det virker meget mystisk, hvad der sker i disse dage, siger han.

DF-formanden blev orienteret om det manglende lovgrundlag for få dage siden af DF-ordføreren Lise Bech, der var blevet ringet op af Mogens Jensen.

- Han forklarede meget kort for hovedet, at der manglede et lovgrundlag, og det ville han gerne have løst med en hastebehandling tirsdag, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han siger, at hvis det manglende lovgrundlag er gået op for regeringen i weekenden, og at den efterfølgende har forsøgt at løse det "med en feberredning", er det helt galt.

- Hvis man erkender, at man ikke har lovgrundlaget til det, man er i gang med, skal man jo stoppe det. Det gør de ikke. Det er en vaskeægte skandale, vi er vidne til lige nu, siger DF-formanden, som mener, at aflivning af mink uden for risikozonerne bør indstilles.

Onsdag i sidste uge sagde statsministeren på et pressemøde, at alle dyrene skulle aflives.

Det skulle de for at sikre, at virusmutationen cluster 5, som kan udgøre en risiko for en potentiel coronavaccine, ikke skulle sprede sig fra mink til mennesker og derefter videre i befolkningen.

To dage senere blev det gentaget af Fødevarestyrelsen i en mail til minkavlerne, at alle mink - også dem uden for zonerne - skulle aflives.

Søndag var ordlyden ændret. Her sagde fødevareministeren, at regeringen havde skrevet til minkavlerne "med en opfordring til at påbegynde aflivninger", skriver TV2.

Det er ikke kun DF, der er ude med kritik af regeringens håndtering.

Rasmus Jarlov, der er næstformand i De Konservatives folketingsgruppe, forstår også fødevareministerens besked, som at han har vidst, at der blev givet en ulovlig ordre.

- Kommunikationen har været meget, meget klar. Den har været, at minkavlerne skal aflive samtlige dyr i hele Danmark så hurtigt som muligt. Det er der ingen tvivl om.

- Det er helt uacceptabelt, at han (Mogens Jensen, red.) ikke straks tilbagekalder den ordre, han har sat ud. Dermed fortsætter det lovbrud, som han har begået, siger Jarlov.

Venstre-medlemmet Morten Dahlin skriver på Twitter efter Mogens Jensen beklagelse af uklar kommunikation, at "regeringen graver hullet dybere og dybere for sig selv".

- De har åbenbart godt vidst, at de gav en ulovlig ordre. Det her sætter både statsministeren og fødevareministeren i et utroligt dårligt lys, skriver han.

Regeringen fremsætter tirsdag et lovforslag til hastebehandling. Hvis det vedtages, kan det give de fornødne beføjelser til at kræve alle mink aflivet.

Partierne i blå blok har på forhånd afvist at støtte lovforslaget.

/ritzau/