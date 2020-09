Det mangeårige værdikriger Marie Krarup forlader Dansk Folkeparti i protest efter næste valg.

Det sker, efter at Dansk Folkeparti i sidste uge besluttede at stemme for et forbud mod omskæring af drengebørn.

Beslutningen blev taget på et gruppemøde, hvor der er stor uenighed internt i folketingsgruppen. Og konkliften får altså Marie Krarup til at sige farvel til landspolitik.

»Jeg er dybt skuffet over, at Dansk Folkeparti trods mine protester har besluttet sig for at støtte et forbud imod rituel omskæring. Det er ikke nationalkonservativt. Det er et svigt. Et svigt over for de danske jøder og over for familiens frihed til at opdrage sine børn,« skriver hun på Facebook.

Dansk Folkepartis Marie Krarup til ministrenes spørgetid i Folketingssalen, onsdag den 6. maj 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Marie Krarups beslutning ærgrer DF's gruppeformand, Peter Skaarup, men det får ikke konsekvenser, at hun offentligt kritiserer partiets linje på omskæring af drengebørn.

»Der får ikke nogen som helst konsekvenser for Marie Krarup. Hun er stadig en del af Dansk Folkeparti. Men det er ærgerligt, at hun vælger ikke at genopstille. Det er jeg da ked af,« siger gruppeformand Peter Skaarup.

»Det er kendt, at der er forskellige meninger om omskæring af drengebørn i Dansk Folkeparti. Men vi har taget en beslutning i gruppen, og den skal alle i gruppen respektere,« siger Skaarup,

Til gengæld er DF-veteranen Søren Espersen noget hårdere i kritikken:

Peter Skaarup (DF) ankommer til forhandlinger om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4 i Landstingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 12. august 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

»Jeg er meget skuffet over hende og hendes handlemåde. Vi er i en situation, hvor vi er presset i meningsmålingerne, og det er ikke et tidspunkt at forlade partiet på grund af denne – ganske vist væsentlige – men perifere sag,« siger Søren Espersen til Ritzau.

»Jeg betragter det som en slags faneflugt. Det må jeg sige,« uddyber han.

(ARKIV) Møde i Folketingssalen med forespørgsel fra bl.a Dansk Folkepartis Søren Espersen til statsminister Mette Fredseriksen på Christiansborg, tirsdag den 17. december 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Marie Krarup har siddet i Folketinget siden 2011 og er datter af Søren Krarup, som var en af de største værdikrigere på højrefløjen i 00'erne.

Her har hun været en profil i debatten om kristendommens rolle i samfundet, ligesom debatten om udlændinge og uddannelse har fyldt meget i Krarups politiske virke.

Men hun har også markeret sig med flere kontroversielle meldinger i årenes løb. Blandt andet har hun længe været fortaler for et tættere forhold til Rusland og Putin. En holdning, som fik hende fyret fra posten som forsvarsordfører i 2018.

I 2016 meldte hun sig også i debatten om børneopdragelse. Her mente hun, at det er okay at 'give lussinger til sine børn' for at opdrage dem.

Efterfølgende måtte Dansk Folkeparti rette Marie Krarup i pressen og pointere, at det ikke er partiets politik.

Marie Krarup skriver på Facebook, at hun nu vil vende tilbage til sit »lærerkald som gymnasielærer«.

»Jeg vil naturligvis stadig arbejde for en nationalkonservativ dagsorden i folketinget og i Dansk Folkeparti,« skriver hun.

Marie Krarup fik 1.618 personlige stemmer ved det seneste valg.