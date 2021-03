Selvom de er fuldt vaccineret mod coronavirus, så kan mange ældre ikke komme til frisøren, når de åbner 6. april.

Det skyldes, at de ikke har NemID og dermed ikke kan få fat i den gyldne adgangsbillet til samfundet - nemlig vaccinepasset.

Én af dem er 86-årige Torben, som vi fredag fortalte om her på B.T. Hans historie er også nået frem til formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, der ikke er tilfreds med, at der endnu ikke er fundet en løsning for den befolkningsgruppe.

»Det kan vi simpelthen ikke have. Det er ikke sådan, det skal være,« siger han.

Omkring 300.000 danskere har ikke nemid, og de kan lige nu ikke få et vaccinepas, så de kan tage del i samfundet, når det åbner. Foto: Scanpix Foto: Emil Helms Vis mere Omkring 300.000 danskere har ikke nemid, og de kan lige nu ikke få et vaccinepas, så de kan tage del i samfundet, når det åbner. Foto: Scanpix Foto: Emil Helms

Han anslår, at der er omkring 300.000 danskere, der ikke har adgang til NemID, og derfor foreslår partiet, at de skal have en anden form for vaccinepas.

»Det skal være sådan, at når man som ældre er vaccineret, så skal man rent fysisk have et papir eller kort der fortæller, at man er færdigvaccineret – ligesom man kan få et fysisk buskort. Det vil betyde, at de, der ikke er så it-kyndige eller har en moderne mobiltelefon med en app, de også kan vise, at de har ret til at blive lukket ind,« siger Kristian Thulesen Dahl.

B.T. bad fredag Sundhedsministeriet om at kommentere sagen. I en mail skrev de, at der arbejdes på en løsning, så vaccinepasset kan sendes til borgerne fysisk – men det er ikke godt nok, mener Kristian Thulesen Dahl.

Men I stod jo sammen med et bredt flertal i Folketinget og præsenterede den nye genåbningsplan i sidste uge, som netop vaccinepasset er grundstenen i. Er det her ikke et udtryk for, at I politikere har været for hurtige til at beslutte noget, som ministeriet så ikke har kunnet følge til dørs?

22. marts stod partilederne på ræd og række og præsenterede den nye genåbningsplan, som vaccinepasset er omdrejningspunktet for. Foto: Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere 22. marts stod partilederne på ræd og række og præsenterede den nye genåbningsplan, som vaccinepasset er omdrejningspunktet for. Foto: Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

»Nej, for jeg havde lige præcis det her med til forhandlingsmødet som et af vores krav, fordi vi udmærket vidste, at det her var et problem. Derfor har vi fået skrevet det ind i aftalen - faktisk allerede på side ét. Så det vil jeg selvfølgelig følge op på nu, at det kommer på plads. Så borgere som dem, I beskriver, de også kan blive lukket ud i samfundet igen, siger formanden.

Derfor har han tænkt sig at kontakte ministeriet mandag.

»Så snart der åbnes i ministerierne, vil jeg bede regeringen om at sørge for, at det her kommer på plads hurtigst muligt. Det er klart, nu kommer vi ind i påskedagene, og så åbner frisørerne jo lige efter. Så det er jo en hastesag. Det kan kun gå for langsomt,« siger Kristian Thulesen Dahl.