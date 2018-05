Løkke overraskede de fleste ved at gøre erhvervsmanden Tommy Ahlers til forskningsminister. Her fortæller Ahlers om sit syn på talent

De nye topfolk er alle kritiske overfor den hårde udlændningepolitik

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nye regeringsrokade handler ikke kun om, at fylde nogle huller ud og booste dygtige folks karrierer.

Der ligger en større plan bag, og den handler både om udlændingepolitik, miljøpolitik og kampen om storbyvælgerne frem for provinsboerne ved næste valg.

Det bekræfter kilder i Venstre og Venstres folketingsgruppe overfor BT.

De nye ministre er bestemt ikke populære hos støttepartiet Dansk Folkeparti.

DF's udlændingeordfører Martin Henriksen kritiserer i hårde vendinger både den nye forskningsminister Tommy Ahlers og det nye folketingsmedlem, der har overtaget Søren Pinds plads, Martin Geertsen.

»Søren Pinds afløser i Folketinget, venstremanden Martin Geertsen, er ikke kommet godt fra start. Hans første udmelding var, at der er brug for mere indvandring til København. Det er jo helt på månen,« siger Martin Henriksen til BT.

Og om Tommy Ahlers siger han:

»Det er meget svært at arbejde sammen med en minister, som har kaldt flygtningestrømmen mod Danmark et 'marginalt' problem.«

Tiltrædende minister Tommy Ahlers og afgående minister Søren Pind (V) under ministeroverdragelse i uddannelses- og forskningsministeriet i København, onsdag den 2. maj 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Tiltrædende minister Tommy Ahlers og afgående minister Søren Pind (V) under ministeroverdragelse i uddannelses- og forskningsministeriet i København, onsdag den 2. maj 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Og kigger man på de to andre nye ministre, Jakob Ellemann-Jensen og Eva Kjer Hansen, er de heller ikke på Inger Støjbergs side i de interne diskussioner i partiet om udlændingepolitikken.

DFs medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt er meget skuffet over Løkkes rokade:

»Regeringen er på gal kurs. Inger Støjberg har taget det første skridt på en lang rejse, men de nye ministre har slet ikke købt billet til den rejse,« siger han.

Ifølge kilder i Venstre rystede Jakob Ellemann-Jensen meget på hovedet over Inger Støjberg internt i partiet før han blev politisk ordfører i 2015.

Og både han og Eva Kjer Hansen kritiserede på sommergruppemødet i 2014 ret kraftigt en kontroversiel kronik af Inger Støjberg med overskriften »Glædelig Eid til alle muslimer«.

Her skrev hun at »vi i fremtiden i højere grad bør gøre det nemmere for dem, der traditionelt kan og vil integrere sig, at komme til Danmark, mens det skal gøres vanskeligere for dem, der ikke har evnen og viljen.«

Jakob Ellemann-Jensen var uenig:

»Det er ikke krav om højde, drøjde, religion eller holdninger. Det er krav om at leve op til danske værdier. Naturligvis er kravene de samme uanset hvor, man kommer fra, eller hvilken religion man har,« skrev han på Facebook.

Og Eva Kjer Hansen skrev på Twitter:

»V skal ikke appellere til folks indre svinehund. Vi skal stille krav, og dét ens for alle.«

Dertil kommer, at den hårde nyser Søren Gade bliver udskiftet som gruppeformand med Karen Ellemann, der også hører til slapperne i udlændingepolitikken, og hun vil få meget mere indflydelse som gruppeformand, end hun havde som minister for flere mindre ministerier.

Desuden prøver Venstre at skifte farve i miljøpolitikken, blive mere miljørigtige og komme væk fra det traditionelle tilhørsforhold til landbruget. Det kunne de ikke gøre troværdigt med Esben Lunde Larsen, men det kan de godt gøre med den moderne storbyprofil Jakob Ellemann-Jensen som miljø- og fødevareminister..

Det hele er en del af Venstres store satsning på København og de andre storbyer ved næste valg. Interne målinger i partiet viser, at moderne storbyvælgere shopper rundt mellem Socialdemokratiet, Radikale og Venstre. Og her satser Venstre ifølge BTs kilder i partiet på, at de kan vinde vælgere over ved at satse på det grønne med Jakob Ellemann-Jensen, på de innovative unge med Tommy Ahlers, på velfærd med Karen Ellemann og Britt Bager. Og så ser det i øvrigt også mere moderne ud med to kvinder i front for partiet og gruppen.

Men Morten Messerschmidt mener, kursen er helt gal:

»Jeg havde meget hellere set en mand som Marcus Knuth længere fremme i partiet og i regeringen. I stedet for dette caffe latte segment, som de nye ministre repræsenterer.«

»Jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om klimaet mellem DF og regeringen op mod valget. Men det er som om statsministeren og regeringen slet ikke har forstået den alvorlige situation, vi står i hvad angår udlændingepolitikken. Vi har ikke brug for pletvise stramninger af en indvandringspolitik. Vi har brug for en formuleret udvandringspolitik, så de mennesker, der aldrig har fundet sig tilpas i Danmark, bliver sendt hjem, der hvor de føler, de hører til. Det er det, det handler om, og denne nye rokade peger i den forkerte retning,« siger Morten Messerschmidt.

Venstres nye politiske ordfører Britt Bager erkender, at der bliver drukket mere cafe latte i partiet:

»Jeg vil gerne garantere Dansk Folkeparti, at selvom vi måske kommer lidt mere mælk i kaffen fremover, så består den stramme udlændingepolitik naturligvis,« siger hun.

»Allerede nu har vi i fællesskab strammet udlændingepolitikken mere end 70 gange, og det har sikret, at der er kommet bedre styr på asyltilstrømningen. Jeg glæder mig til samarbejdet både med de nye ministre, den nye MFer og ikke mindst Dansk Folkeparti, der er en vigtig samarbejdspartner for os, og vi har masser at tage fat på sammen med,« siger Britt Bager.