Alt imens Dansk Folkeparti daler i meningsmålingerne, begynder der at være uro internt i partiet.

Dansk Folkepartis ledelse burde have krævet, at Lars Løkke Rasmussen (V) skulle udskrive valg allerede i december.

Sådan lyder kritikken fra Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen, der sammen med medieordfører Morten Marinus og skatteordfører Dennis Flydtkjær lufter kritikken i Politiken.

Det var den omdiskuterede FN-migrationspagt, som statsministeren underskrev i Marokko i december, som Dansk Folkeparti ikke skulle have fundet sig i, mener Ib Poulsen.

»Jeg mente, at hvis Løkke gik ned og skrev under på den erklæring, skulle han have haft at vide, at han kunne udskrive valg, når han kom hjem igen. Den går virkelig imod det, vi står for,« siger han til Politiken.

Her siger han også, at de to nye partier på højrefløjen, Nye Borgerlige og Stram Kurs, er udtryk for, at der har været et politisk tomrum. Det skyldes, at Dansk Folkeparti har været for vage i retorikken, mener Ib Poulsen.

Kritikken kommer i kølvandet på, at Dansk Folkeparti i flere målinger står til hvad der ligner en halvering.

I den seneste måling, som YouGov har lavet for B.T. mandag, står partiet til 11,4 procent mod 21,1 ved valget for fire år siden.

Det er ikke tilfredsstillende for sSkatteordfører Dennis Flydtkjær.

»Vi har løftet ældreområdet, og vi har fået strammet på udlændingeområdet. Vi er lykkedes med rigtig mange ting. Men en del af problemet kan være, at vi ikke har været gode nok til at markedsføre alle de mange gode ting, vi har gjort, over for danskerne«, siger Dennis Flydtkjær til Politiken.

Overfor avisen afviser gruppeformand Peter Skaarup kritikken. Han mener, Dansk Folkeparti har markeret sig 'superfint og skarpt' i forhold til mærkesagerne.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Ib Poulsen, men uden held.