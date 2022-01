Det er ikke alle i Dansk Folkeparti, der er glade ved tanken om, at Morten Messerschmidt kan blive partiets nye formand.

Blandt dem er Marie Krarup, der længe har været en profil i partiet. Hun smider nu en regulær bombe i formandkampen.

Til Jyllands-Posten siger hun, at flere i partiet direkte overvejer at forlade DF, hvis Morten Messerschmidt vinder valget om formandsposten, der løber af stablen 23. januar ved et ekstraordinært årsmøde.

»Hvis Morten Messerschmidt bliver formand, er der en mulighed for, at den del af folketingsgruppen, som ikke mener, at det er en god idé, kan danne et nyt parti,« siger hun til avisen.

Ifølge avisens oplysninger taler en række andre medlemmer af partiets folketingsgruppe om at forlade Dansk Folkeparti og blive løsgængere, hvis Messerschmidt vinder.

Hvem de personer er, fremgår ikke.

Tidligere på ugen har Marie Krarup været på Facebook og kalde Messerschmidt for en god mulig politisk ordfører, men ikke potentiel leder.

Hun skrev blandt andet:

»Det var svært for ham at lede en gruppe i EU – det blev en fiasko. Jeg mener også, han svigtede DF ved at blive som næstformand, da han blev dømt i byretten. Det var forkert af ham og kastede en skygge over ham selv og partiet,« lød det blandt andet.

I stedet valgte Marie Krarup at støtte op om Martin Henriksen i kampen om formandsposten.

»Jeg har nogle uenigheder med Martin Henriksen. Men jeg ved, at han er en person, man kan stole på og tale med. Han er et ordentligt menneske, der ikke giver sig ud for at være mere, end han er. Jeg tror, at Martin kan blive en god formand for Dansk Folkeparti,« skrev hun.

Så vidt er linjerne trukket skarpt op i Dansk Folkeparti. Partistifteren Pia Kjærsgaard har sammen med profiler som René Christensen, Alex Ahrendtsen og Dennis Flydtkjær offentlig sagt, at de støtter Morten Messerschmidt kandidatur.

På den anden side har Marie Krarup og Bent Bøgsted stillet sig bag Martin Henriksen som deres formand.