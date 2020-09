Martin Henriksen sender et "hold kæft-bolsje" i retning af Morten Messerschmidt, der taler om formandsdrømme.

Morten Messerschmidt skal koncentrere sig om at være næstformand i Dansk Folkeparti i stedet for at tale om, at han gerne vil være formand en dag.

Det mener DF's tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, der stadig har plads i partiets hovedbestyrelse.

- Jeg synes, at der er brug for, at vi samler os i partiet. Og at der er brug for, at vi samler os omkring den siddende formand.

- Jeg synes ikke, at det er på sin plads, at når man lige er blevet næstformand, at så er noget af det første, man melder ud, at man godt kunne tænke sig at være formand, siger Henriksen.

Meldingen kommer, efter at DF-formand Kristian Thulesen Dahl i flere medier peger på Messerschmidt som sin efterfølger, og at sidstnævnte har udtalt, at han gerne vil være formand for partiet, når den tid kommer.

Messerschmidt blev valgt til DF's næstformand i august. Dengang ville Thulesen Dahl ikke pege på en decideret kronprins i DF. Men det har altså ændret sig.

Henriksen mener, at Messerschmidt skal kende sig rolle.

- Det spiller ikke. Messerschmidt bør fokusere på at være næstformand, og han bør koncentrere sig om at være næstformand, om at samle partiet i stedet for at fortælle gud og hvermand, at han godt kunne tænke sig at være formand, siger Henriksen.

/ritzau/