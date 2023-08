Politisk har der ikke været alverdens at juble over for Dansk Folkeparti de seneste år med vælger- og medlemsflugt.

Men så er det jo godt, at man kan skabe sin egen glæde på den private front.

Og netop det er, hvad Peter Kofod har gjort.

Han er nemlig blevet far. Det fortæller han i et opslag på Facebook.

'Så er hun her endelig! Josephine og jeg er blevet forældre til den smukkeste lille pige,' skriver han til billede af familiens nye medlem.

'Det er utrolig overvældende at blive forældre – men kun på den gode måde. Nu skal vi etablere et godt hjem og en tryg barndom for vores datter. Og jeg gentager lige mig selv: hold nu helt op, hvor er hun bare smuk!' skriver han videre og takker personalet på sygehuset på Aabenraa sygehus.

Peter Kofod kunne i november sidste år fortælle, at han skulle skilles, men allerede i februar kunne han fortælle, at han sammen med sin nye kæreste, Josephine, ventede barn.

Den glædelige nyhed bliver også kommenteret af flere kollegaerne. Blandt andet partikollega- og formand Morten Messerschmidt, som skriver:

'Brava! Hjertelig tillykke. I bliver den smukkeste familie'.