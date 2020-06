»Dansk Folkeparti er blevet for stuerene.«

Sådan lyder det klare budskab fra partiets tidligere integrationsordfører Martin Henriksen, som blev offer for partiets store tilbagegang ved sidste valg. Han måtte opgive sin plads i Folketinget og er siden blevet ansat til at stå i spidsen for en ny gruppe, der skal 'ideudvikle ud fra Dansk Folkepartis kerneområder'.

»Jeg kan godt forstå følelsen hos de DF-medlemmer, der hørte statsminister Poul Nyrup Rasmussen sige: »Sturerene, det bliver I aldrig.« Jeg kan godt forstå lysten til at modbevise det. Men partiet har gjort det for godt. Vi er blevet for stuerene,« siger Martin Henriksen.

Han sidder iført Lacoste-polo og shorts i sommervarmen på terrassen foran sin gård i Store Heddinge, som han har ejet i fire år. Her bor han med kone, tre børn og sin toårige hund, Oskar, laver talentudvikling for DF, arbejder på en bog og studerer teologi.

Poul Nyrup Rasmussen sagde i sin replik ved åbningsdebatten i Folketinget 7. oktober 1999 direkte henvendt til Pia Kjærsgaard og de øvrige medlemmer af Dansk Folkeparti i salen:

»Uanset, hvor mange anstrengelser, man gør sig – set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig!«

Siden voksede og voksede DF, til de ved valget i 2015 blev største borgerlige parti, og den tidligere formand Pia Kjærsgaard blev Folketingets formand. Kristian Thulesen Dahl flirtede med Mette Frederiksen og lavede fælles interview, happenings og aftaler uden om statsminister Lars Løkke Rasmussen.

En udvikling, der ifølge Martin Henriksens analyse er gået for langt.

»Vi skal ikke være som de andre. Vi skal igen være den frække dreng i klassen,« lyder det fra manden, der ellers var på vej til tops i sit parti, da karrieren stødte på en vejsidebombe. Martin Henriksen fik 2601 personlige stemmer, mens der kun var plads til en DF'er i Københavns Storkreds: Peter Skaarup, der fik 4875 stemmer.

»Jeg brugte tid, penge og ressourcer på at blive valgt. Men det kom ikke som et chok. Jeg vidste godt, der var en sandsynlighed for ikke at blive valgt. Det ville også virke panikagtigt at skifte kreds i sidste øjeblik. Jeg har siddet 14 år i Folketinget. Jeg kan ikke tillade mig at være utilfreds,« siger Martin Henriksen.

De seneste uger har flere lokale DF-medlemmer forladt partiet til fordel for Nye Borgerlige, Venstre og De Konservative, og der er dømt krise for det tidligere populære parti. Men Martin Henriksen har en opfordring:

»Det er vigtigt, at vi DF'ere ser hinanden i øjnene og siger: 'Nu skal vi holde sammen og koncentrere os om de politiske budskaber'.«

»Jeg har skrevet en bog sammen med den tidligere DFU-formand Chris Bjerknæs, og vi leder efter et forlag, der vil udgive den. Den giver et samlet bud på, hvordan DF kommer videre. Og den handler ikke kun om islam og udlændingepolitik, men også om socialpolitik og sundhedspolitik.«



»Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative har overbevist de politiske kommentatorer og vælgerne om, at de har hugget vores politik. Det er den største politiske succes de sidste 20 år. Hvis vi skal genvinde udlændingepolitikken, kan vi ikke være stuerene.«

»Så er jeg begyndt at studere kristendom og tager for tiden nogle kurser om, hvordan tingene i Bibelen skal forstås, med en præst. Jeg er selv troende kristen og synes, det er rasende interessant at dykke ned i. Jeg har også læst Koranen igen og haditherne – beretningerne om den såkaldte profets liv – og det er interessant at få et større indblik i forskellen på de to trosretninger.«

»Kristendom er klart at foretrække. Islam er ikke noget, man skal læse, lige før man skal sove. Det er en gyserfilm, og Muhammed er Jack the Ripper. Han havde ni koner, den yngste var seks år, og der står, hvordan han slog hende. Når man derimod læser Det Gamle og Det Nye Testamente, opdager man, hvor meget kristendom og næstekærlighed er en stor del af vores kultur, også for folk, der slet ikke betragter sig som kristne. Det er en del af vores kulturelle dna.«

»Danmark er blevet mere sekulært. Men i takt med, at man har skubbet kristendommen ud af det offentlige rum, har islam udfyldt tomrummet med bønnekald og andet. Vi skal passe på vores egen kultur,« siger Martin Henriksen.

Ikke at blive valgt er på mange måder en øjenåbner for den 40-årige politiker, der endnu ikke har besluttet, om han genopstiller ved næste valg.

»Jeg har altid vidst, at Christiansborg er en osteklokke. Men efter at jeg ikke længere sidder i Folketinget, er det gået op for mig, hvor meget osteklokke det er. 90 procent af det, der foregår, går direkte hen over hovedet på almindelige mennesker,« siger han.