DF-profilen Kim Christiansen måtte lide et nederlag af de større, da den omfartsvej omkring Mariager, han havde arbejdet for, blev skrottet onsdag.

Nu beklager han forløbet.

Det sker, efter kritikken fra borgere og i diverse medier er væltet ned over Kim Christiansen, som hører hjemme i Mariager, hvor han blandt andet har en restaurant.

Flere lokale været ude og sige, at den foreslåede omfartsvej til 377 millioner kroner var ganske unødvendig, da tung trafik for manges vedkommende ikke var et problem i byen.

»Det har aldrig været et ønske at have en otte kilometer helt nyanlagt vej til 377 millioner ved Mariager. Det var det, der blev sat af i forhandlingerne,« siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, til B.T.

»Så har der været en del kritik, og nu vender vi den om, så vi kigger på de tidligere løsninger, som er væsentlig billigere, og hvor vi benytter meget af den eksisterende vej - hvilket naturligvis afspejler sig i en noget lavere pris,« uddyber han og slår fast, at også følsom natur vil blive skånet.

Kunne man ikke have gjort det fra starten?

»Jo, det kunne man. Og jeg tager det gerne på mig, at jeg fejlvurderede den situation. Men man skal også have lov til at blive klogere og vende tilbage og give den et skud mere.«

Det virker lidt påfaldende, at I først ændrer det her, efter kritikken er væltet ned over jer. Havde du tænkt dig at ændre det alligevel?

»Det er vel det, man skal bruge kritik til? Nu har jeg lyttet til kritikken, og det synes jeg ikke, der er noget forkert i. Vi kan alle sammen begå fejl, og det kan jeg også som politiker. Nu kigger vi på en anden løsning, som løser problemet med den tunge trafik til billigere penge.«

Men er der vitterligt tung trafik i Mariager?

»Ja, det er der. Og det har folk diskuteret voldsomt. Men jeg har aldrig postuleret, at der er store kødannelser i Mariager.«

»Men det er Danmarks mindste købstad, og der er problemer, når tunge lastbiler skal forbi vores skole eller afskærer havn og by. Det er ikke mange, men det er voldsomt generende.«

»Det er godt, vi gør det her. Men vi skulle måske have gjort det noget før. Det er nemt at være bagklog.«

Din egen formand er gået ind i sagen. Hvad tænker du om det?

»Det er klart. Vi har drøftet det her på ordførermødet i går. Og efterfølgende havde jeg en snak med Kristian (Thulesen Dahl, red.) om det. Og vi er blevet enige om, at det her er den rigtige måde at gøre det på.«

»Det er helt naturligt, at min partiformand melder sådan en historie ud. Det er sådan, det skal være,« siger han.

Kim Christiansen beklager sagen, som han mener, han burde have gjort noget ved før.

»Jeg skulle nok have gjort det her noget før. Men når man har siddet med det her i mange år, så er der mange ting, der bliver selvfølgelige for en ordfører. Og så ser man ikke, at det kan virke anderledes for borgerne og pressen. Og den kritik har jeg taget til mig.«

Efter kritikken er det blevet meldt ud, at der fortsat skal være en omfartsvej ved Mariager - men nu er budgettet i stedet på 80 millioner kroner.