Udrejsecenter Lindholm bliver ikke til noget. Regeringen har dog endnu ikke et svar på, hvad alternativet er.

Den tidligere regerings planer om at placere udvisningsdømte, kriminelle flygtninge og indvandrere på øen Lindholm i Stege Bugt er skrottet. Et alternativ er dog endnu ikke fundet.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i Folketinget onsdag, efter at udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, har spurgt til regeringens planer.

- Vi skal finde en løsning, for selvfølgelig skal de hjem. Og vi skal kigge nærmere på, hvordan vi får flere til at rejse hjem. Samtidigt skal vi se på, hvor udlændinge på tålt ophold mest hensigtsmæssigt kan placeres.

- Men vi er endnu ikke et sted i arbejdet, hvor vi kan sige, hvor målgruppen skal indkvarteres, siger ministeren.

Udvisningsdømte på tålt ophold er nu placeret i centret Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland.

Den tidligere regering ville dog gerne isolere dem yderligere og presse dem til at rejse ud af landet ved at placere dem på den lille, tidligere forskningsø Lindholm i Stege Bugt.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har dog droppet den plan, da den vil koste omkring 750 millioner kroner og dermed er langt dyrere end den nuværende løsning.

- Jeg vil godt understrege, at der frustrerer mig, at vi har over 1000 mennesker, som ikke kan eller vil udrejse af Danmark.

- Lindholm vil koste en million per person. Og jeg har da spekuleret på, om det er pengene værd. Troede jeg, at Lindholm virkede, kunne jeg måske se fidus i det. Men det tror jeg ikke, siger Mattias Tesfaye.

Pia Kjærsgaard fortsatte med at presse ministeren om, hvornår regeringen kan svare på, hvad alternativet til Lindholm er.

- Der kommer en løsning. Og vi kommer med en udmelding, lang tid inden Lindholm skulle åbne i 2021. Men det bliver nok ikke i morgen. For det er en beslutning, der skal træffes efter grundige overvejelser, siger ministeren.

Det stiller ikke Pia Kjærsgaard tilfreds.

- Hvorfor har man ikke opstillet et alternativ? Hvornår kan vi forvente, at der kommer noget?

- For der er stor usikkerhed om Kærshovedgård. Så jeg synes, man skylder lokalbefolkningen et svar, siger hun.

/ritzau/