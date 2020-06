Meningsmålingerne daler, byrådsmedlemmerne siver – og nu fremsætter flere folkevalgte DF’ere for første gang direkte kritik af formand Kristian Thulesen Dahl. Det sker i en stor rundringning, hvor DR Nyheder har talt med mere end 100 af partiets lidt over 200 byrådsmedlemmer.

DF har brug for en ny formand med "mere kraft", mener viceborgmester i Frederikssund, Lars Thelander Bostrøm.

- Jeg beklager rigtig meget, at Pia (Kjærsgaard, red.) ikke er formand mere. Hun havde en kraft og en fylde, som løftede hele partiet. Som det går nu, ser det ikke godt ud. Svagheden er, at vi har Kristian Thulesen Dahl, som har svært ved at udtrykke sig på en god måde.

Partiet er i sin største krise nogensinde, mener byrådsmedlem i Helsingør Ib Kirkegaard, der har været DF’er, siden han for 25 år siden var med til at indsamle underskrifter for partiet. Han fremsætter derfor en deadline for Kristian Thulesen Dahl:

- Jeg tør godt sige, at hvis vi ikke får 10 procent ved næste folketingsvalg, så er det ud af vagten.

Kristian Thulesen Dahl og resten af partitoppen skal "gå til angreb i stedet for at sætte sig i sofaen og vente", lyder rådet fra Jan Rytkjær Callesen, der indtil sidste år sad i Folketinget for DF og nu er byrådsmedlem i Sønderborg.

- Vi skal tilbage til den skarphed, vi havde engang. Vi er blevet for bløde. Det er et problem, at man ikke har udviklet næste generation. Jeg er stadigvæk trofast over for Kristian Thulesen Dahl, for jeg kan ikke se andre, der kan overtage hans plads lige nu. Det er der, problemet er, siger han.

DR Nyheder har i rundringningen byrådsmedlemmerne, hvad de ser som årsag til partiets nedtur, hvad der i deres optik skal til for at vende den - og om de har den rigtige formand til at gøre det.

De fleste bakker op om både formanden og linjen. En del følger anvisningerne fra partikontoret på Christiansborg om ikke at svare på den slags spørgsmål, når journalisterne ringer.

Men en række byrådsmedlemmer fra alle dele af landet lufter nu åbent deres tvivl om Kristian Thulesen Dahls gennemslagskraft – og flere taler endda åbent om behovet for et generationsskifte i partitoppen og sætter spørgsmålstegn ved, om han er den rigtige formand til at vende nedgangen.

- Politik er lige så ubarmhjertig som fodbold: En træner kan vinde mesterskaber i en årrække, men på et tidspunkt kommer der en stribe knap så gode resultater. Så vælger man at skifte træneren ud i håb om at få en chok-effekt og få optimismen tilbage både hos spillere og tilhængere, siger Eli Jacobi Nielsen, der er DF’s gruppeformand i Faxe Byråd.

Flere frygter, at partiformandens mangel på ”kant”, en generel ”metaltræthed” i partiet og ”fnidder og fnadder” på Christiansborg vil skade deres chance ved kommunalvalget til efteråret 2021.

I Holbæk overvejer viceborgmester John Harpøth (DF) ”meget kraftigt”, om han overhovedet skal genopstille.

- Vi synes ikke, det er sjovt at kæmpe for dem på Christiansborg, hvis der er for meget fnidder, siger han og tilføjer:

- Vi frygter, at vores vælgere løber fra os. Jeg har selv kammerater, der siger, "Vi kan ikke stemme på dig mere – og slet ikke på Dansk Folkeparti". De siger til mig, at der er for meget fnidder, at vi ikke har slagkraft nok, at Kristian Thulesen Dahl har mistet mælet og er blevet grå i toppen.

Kristian Thulesen Dahl har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet svarer gruppeformand Peter Skaarup på kritikken fra partifællerne:

- Det er klart, at det er noget, Kristian Thulesen Dahl og resten af partiet vil gøre noget ved. For det siger sig selv, at DF skal have klare holdninger – og det har vi også. I det omfang, det ikke er lykkedes os at komme ud med dem, skal vi sørge for, at det sker.