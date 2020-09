Dansk Folkeparti-politikeren Hans Kristian Skibby fik sig mandag formiddag en voldsomt ubehagelig overraskelse, da han netop havde besigtiget letbanen i Lisbjerg tæt på Aarhus.

Mens han stod og snakkede, nærmede en ukendt ung mand sig, og ud af det blå tog han to skridt frem og placerede en knytnæve i hovedet på politikeren.

I samme sekund råbte overfaldsmanden:

»Så kan du lære det!«.

Hans Kristian Skibby, der er folketingsmedlem og valgt i området, havde godt bemærket en ung mand kort tid før, da han sammen med flere andre stod af på Lisbjerg Station for at besigtige letbanen.

Mens DF-politikeren stod og talte med repræsentanter fra forskellige selskaber, kunne han se, at den ukendte mand stod og stirrede.

»Vi står og snakker og kigger ud over markerne, men jeg bemærker godt, at han står og kigger lidt underligt. Han ser ikke glad ud,« fortæller Hans Kristian Skibby til B.T.

Hans Kristian Skibby og resten af gruppen gik herefter ned til en parkeringsplads i nærheden. Manden går efter dem, og da de står dernede, kommer han pludselig tæt på.

Hans Kristian Skibby Foto: Sara Gangsted Vis mere Hans Kristian Skibby Foto: Sara Gangsted

Og så sker det.

»Jeg synes, det er ubehageligt, da han kommer tæt på, men pludselig tager han så to skridt hurtigt og giver mig en knytnæve, mens han siger: 'Så kan du lære det',« fortæller politikeren.

Slaget rammer politikeren på siden af hovedet, men han holder sig på benene.

Imens trækker overfaldsmanden et par meter tilbage, og selvom man skulle tro, at han herefter ville stikke af, så blev han på stedet.

Derfor kunne Østjyllands Politi kort efter anholde ham.

»Jeg blev anbefalet at tage til lægen, så det gjorde jeg, og heldigvis er der ikke sket noget alvorligt. Jeg er hævet i højre side af mit ansigt og er lidt rød ved øret. Men det er ikke sådan, at jeg går og har ondt,« fortæller Hans Kristian Skibby.

DF-politikeren har herefter fastholdt sin politianmeldelse, og så står han tilbage med spørgsmålet:

Blev han slået på grund af sine politiske overbevisninger?

»Jeg er jo valgt i området, og han gik direkte efter mig, så sammenholdt med hans kommentar er der meget, der tyder på, at det handler om mig som politiker. Så jeg er da chokeret over det,« siger Hans Kristian Skibby og fortsætter:

»Ingen skal finde sig i at blive overfaldet.«

Østjyllands Politi bekræfter over for B.T., at der har været en voldsepisode ved Lisbjerg i dag, og at man har anholdt en mand. Mere konkret vil politiet dog ikke kommentere.

B.T. har desuden talt med en af de andre personer, der var til stede. Personen bekræfter, at overfaldet fandt sted.