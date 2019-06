Selvom vi har ramt valgdagen, så er udmeldingerne fra politikerne ikke stoppet. I dag var der en enkelt ting, som fik en politiker op af sædet.

Det er Dansk Folkepartis nuværende folketingsmedlem samt folketingskandidat Kenneth Kristensen Berth, der har modtaget et billede, som gjorde ham rasende.

Han er selv opstillet i Taastrup, men han modtog pludselig et billede fra en vælgers valgsted i Odense Kommune.

Her ser man, at kommunen har lavet en vejledning, til hvordan man stemmer, på flere forskellige sprog heriblandt engelsk og arabisk.

Det gjorde Kenneth Kristensen Berth sur, forklarer han til B.T.

»Hvis man ikke forstår en dansk stemmeseddel, så skal man ikke stemme, fordi så er man ikke særlig godt kørende,« forklarer han.

»Hvis man i Odense føler, at man har vælgere, som skal stemme til folketingsvalget, som ikke forstår dansk, så ser det ikke særlig godt ud,« lyder det fra Dansk Folkeparti-politikeren.

»Jeg synes, at det er helt på månen.«

Man kan undre sig over, hvorfor Odense Kommune vælger at opsætte vejledning på bl.a. arabisk, tyrkisk og somali til vælgere, som skal stemme til folketingsvalget: danske statsborgere som burde kunne dansk. Den slags skiltning burde ikke være lovlig! #dkpol #FTvalg19 pic.twitter.com/xNLaEW6NR6 — Kenneth K. Berth (@Kristensenberth) June 5, 2019

Kenneth Kristensen Berth undrer sig over, hvordan det kan lade sig gøre, at danske statsborgere skal have hjælp på andre sprog for at kunne stemme.

»Hvis man ikke kan tale dansk, så skal man simpelthen ikke have stemmeret. Hvis man stemmer, så har man dansk statsborgerskab, men det er noget, man får, når man har lært dansk, og derfor giver det ingen mening for mig,« forklarer han.

Kommunalvalget er lidt anderledes en folketingsvalget, fordi der har borgere også stemmeret, hvis de har boet i Danmark i tre år. Der kræves det ikke, at man har dansk statsborgerskab.

»Jeg kan til nøds forstå fremmedsprog til kommunalvalget, selvom jeg også finder det underligt. Men der giver det mere mening.«

»Til kommunalvalg laver partier pjecer på forskellige sprog, og det er enormt fremmedgørende, men det er trods alt mere forståeligt, fordi flere kan stemme,« forklarer Kenneth Kristensen Berth.

»At skilte med fremmedsprog til et folketingsvalg er en kæmpe stor fejltagelse. Så er det lige meget, om det er engelsk eller arabisk. Det er bare forkert,« lyder det fra ham.

Det bekymrer folketingskandidaten, om de vælgere, som har brug for en oversættelse, ikke får taget de rigtige beslutninger i stemmeboksen.

Han mener, at det må være svært for dem at følge med i en valgkamp.

»Hvis man ikke kan dansk, så kan man jo heller ikke følge den politiske debat, og hvordan kan man så tage en beslutning om, hvem man vil stemme på,« lyder det fra Kenneth Kristensen Berth.

Kenneth Kristensen Berth er en af de politikere, som holder vejret i disse timer på grund af Dansk Folkepartis tilbagegang.

Partiet står nemlig til at kunne tabe et mandat i Københavns Storkreds, meldte den politiske kommentator, Lars Trier Mogensen, til B.T. tidligere i dag.

Og her kan det nuværende folketingsmedlem altså ende med at skulle se på udefra.