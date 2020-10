Hun har normalt ikke meget tilovers for den nu forhenværende partiformand for Det Radikale Venstre, Morten Østergaard.

Tværtimod hører han i folketingsmedlem Lise Bechs øjne til blandt de værste politikere. Men for en gangs skyld har DF-politikeren sympati for den væltede R-formand.

»At han falder på en 10 år gammel sag om en hånd på låret, synes jeg er latterligt,« skriver hun på Facebook.

Over for B.T. uddyber hun sin holdning. Morten Østergaards gerning burde aldrig have ført så vidt, at den ti år senere kunne forårsage hans fald fra toppen, mener hun.

»Alle mænd og kvinder, der har deltaget i en fest eller en julefrokost, har jo oplevet noget. Det kan ligeså godt være tilfældet, at en kvinde umotiveret har sat sig på skødet af en mand.«

»Jeg har også været ung engang og oplevet en hånd på låret eller ned ad ryggen, men det har jeg ikke lagt noget i. Hvis det her kun har handlet om en hånd på låret, så er det ikke specielt alvorligt.«

»Jeg ved godt, at der har været et misforhold i forhold til deres position i partiet (Morten Østergaard var dengang næstformand, red.), men vi kvinder i politik skal kunne sige fra,« siger Lise Bech.

Hvis Lotte Rod har følt det som en krænkelse, er det så i dine øjne ikke nok til at slå fast, at det faktisk var en krænkelse?

»Vi er jo forskellige mennesker og ser krænkelser i forskellige grader. Men hun har tilsyneladende sagt, at det vil hun ikke finde sig i.«

Og så burde den sag have været slut, mener Lise Bech.

Dansk Folkepartis Lise Bech og Dansk Folkepartis Bent Bøgsted til Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 1. oktober 2019.

Når det ikke har været tilfældet skyldes det noget andet, mener hun. Lise Bech anser Morten Østergaard som offer i et internt magtspil i Det Radikale Venstre.

»Jeg tror ikke på, at det har været en hånd på låret, der har været årsag til hans fald,« siger hun.

»Man har brugt det som en undskyldning for en magtkamp for at kunne skifte den politiske leder ud,« siger hun videre.

Den hidtidige næstformand Sofie Carsten Nielsen vandt onsdag et kampvalg over udenrigsordfører Martin Lidegaard med stemmerne 12 - 4.

Martin Lidegaard har oplyst på Facebook, at han stillede op til formandsposten på opfordring fra andre.