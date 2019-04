Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti beklager nu sit udbrud på Facebook.

Det sker, efter partiet onsdag droppede planerne om den 377 millioner dyre omfartsvej i Mariager og i stedet nu foreslår en væsentligt kortere og billigere vej.

Trafikordfører Kim Christiansen har ellers indtil nu har stået hårdnakket fast på, at den meget dyre omfartsvej var en nødvendighed for den by, han selv bor i.

Men vejen vakte efterfølgende stor kritik fra flere sider, og til sidst fik Kim Christiansen så nok.

'Hold kæft, hvor har alle I medløbere sat jer ind i sagen. Mon ikke bare I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv...Den omfartsvej bliver en kæmpe gevinst for Mariager, men selvfølgelig ikke for alle SoMe-tosser, der bare skal af med deres frustrationer over ikke at have drevet det til noget her i livet. Trods alt en stor hilsen til alle,' skrev Kim Christiansen i et kommentarspor på Facebook mandag aften.

Senere slettede han så kommentaren, og onsdag aften undskylder han så udbruddet.

»Jeg synes bare, at debatten har været svinsk og useriøs på de sociale medier. Så er det selvfølgelig beklageligt, at jeg selv brænder en sikring og kører med på den dér. Den er trukket tilbage, og jeg undskylder,« siger han i ’Go’ aften Danmark’ på TV 2.

Kommentaren faldt på et opslag, som debattør og kommunikatør Anna Thygesen havde lavet. Her deler hun et indslag, hvor trafikordføreren svarer på den massive kritik af omfartsvejen.

DFs trafikordfører Kim Christiansen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere DFs trafikordfører Kim Christiansen. Foto: Thomas Lekfeldt

I opslaget kalder hun det 'magtarrogance i allerhøjeste potens'.

I kommentarfeltet kom der efterfølgende et hav af kommentarer om Kim Christiansen. Her blev ord som 'klaphat', 'pamper-nar' og 'alkoholiker'.

Alligevel burde han ikke være med på det niveau, siger han nu.

Omfartsvejen til 377 millioner kroner, som nu i stedet kommer til at koste 80 millioner, er en del af regeringen og Dansk Folkepartis nye infrastrukturforlig til 112 milliarder. Planerne bliver dog kun aktuelle, hvis blå blok vinder det kommende folketingsvalg.