Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen er blevet til grin på Facebook, efter det er kommet frem, at han har to profiler.

I en kommentar på sin egen Facebook-side kommenterede Martin Henriksen forleden en politisk aftale, der gør det sværere for flygtninge at blive danske statsborgere.

'Når vi tager fat på arbejdet efter sommeren, så vil vi arbejde på at flygtninge sendes hjem igen,' skrev han i kommentaren.

Der var bare lige ét problem. DF-politikeren havde glemt at logge ud af sin 'hemmelige' profil, hvor han hedder Martin Hansen. I farten valgte han derfor at underskrive sig med Martin Henriksen - og dermed afslørede han, at 'Martin Hansen' ikke er en reel profil.

Her er kommentaren, som Martin Henriksen tilsyneladende fortrød. Den er i al fald slettet nu. Foto: Kenneth Borgen Axelsen/Facebook Vis mere Her er kommentaren, som Martin Henriksen tilsyneladende fortrød. Den er i al fald slettet nu. Foto: Kenneth Borgen Axelsen/Facebook

Kommentaren blev senere slettet, men Kenneth Borgen Axelsen nåede at tage et screenshot.

Da den virkelige Martin Henriksen i sidste uge skrev, at han nu går på sommerferie, blev kommentarsporet hurtigt fyldt med små stikpiller til Martin Hansen-brøleren.

Vibeke Genefke ønsker god sommer - og beder Martin Henriksen hilse Martin Hansen 'som næppe holder ferie', mens Peter Kjærulff påpeger, at hr. Hansen formentlig passer biksen under Henriksens ferie.

'Skal Martin Hansen med?,' spørger Tomas Vogter, mens Thomas Madsen opfordrer til, at DF bliver lidt bedre til at holde styr på alle profilerne.

Det har grundet ferien ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Martin Henriksen.

Til gengæld fortæller partiets pressetjeneste, at det er den, der er skyld i miseren. Idet Martin Henriksen ikke selv har en Facebook-profil, men en Facebook-side, har pressetjenesten i sin tid oprettet en profil for at kunne opdatere hans side.

Der er altså ikke tale om, at Martin Henriksen har villet snyde - men da han lavede opdateringen, glemte han at skifte bruger, og derfor blev kommentaren lagt på fra Martin Hansen-profilen, lyder forklaringen fra Dansk Folkepartis pressetjeneste.