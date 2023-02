Lyt til artiklen

»Det er i princippet lige meget, om de kan nå at lære dansk.«

Ordene kommer fra Dansk Folkepartis folketingsmedlem Nick Zimmermann.

Partiet har et klart budskab: Afskaf tolkebistanden hos læger og på sygehuse.

Tolkebistanden er en ydelse, der lige nu tilbydes i tre år, fra man kommer til Danmark som udlænding eller flygtning. Først herefter pålægges patienten egenbetaling, når han eller hun har brug for tolk.

Men hos Dansk Folkeparti vil man foreslå, at tilbuddet skal justeres ned til to år, som ifølge Nick Zimmermann er »rigeligt tid« til at lære sproget.

Nick Zimmermann, grænsen på tre år er sat, fordi man vurderer, at det er så lang tid, det tager at lære dansk. Hvordan ved du, at to år er tilstrækkeligt?

»Det er i princippet lige meget, om de kan nå at lære dansk. Men grænsen skal jo gå et sted.«

Hvorfor så ikke fjerne tolkebistanden allerede efter et enkelt år for eksempel?

»Det er bare for at stille et forslag, der vil være opbakning til i Folketinget. Allerhelst vil jeg gerne afskaffe det,« siger han.

Udmeldingen kommer kort efter en opgørelse fra TV 2, der viser et markant fald i brugen af tolke i sundhedsvæsenet, efter den daværende regering i 2018 indførte brugerbetaling på tolkene for de mennesker, der har været tre år i landet.

Udviklingen bekymrer flere læger og organisationer, der vurderer, at folk undlader at bruge nødvendige tolke eller udebliver fra behandling, fordi de for eksempel ikke har råd.

Det kan betyde for sen eller forkert behandling, siger to læger til TV 2.

Samtidig vurderer formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach fra Radikale Venstre, at egenbetalingen har skabt flere udgifter end indtægter i regionerne – blandt andet fordi det pålægger regionerne ekstra administrativt arbejde, lyder det.

Nick Zimmermann, læger advarer mod egenbetaling på tolke, fordi det kan føre til fejldiagnoser, fejlbehandling eller forsinket behandling. Hvordan ved du, at dit forslag ikke vil koste staten flere penge i sidste ende?

»Jeg ved, at tolkebistanden sprænger budgetterne ude i kommunerne år efter år.«

Men ved du, om dit forslag kan komme til at koste staten flere penge end tolkebistanden på grund af for eksempel fejldiagnoser og forsinket behandling?

»Nej, det har jeg ikke set nogen tal på.«

Vil du undersøge det?

»Nej, for jeg mener, man har et ansvar for at lære sproget, når man kommer til Danmark.«

Betyder det noget for din holdning, hvis vi risikerer, at dit forslag koster staten endnu flere penge?

»Det tror jeg ikke, mit forslag gør.«

Så du giver ikke meget for lægernes advarsel?

»Jeg tror, hvis vi sætter perioden ned, vil det være et incitament til at lære sproget.«

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, sagde tirsdag til B.T., at egenbetalingen på tolke i sundhedsvæsenet helt bør afskaffes for alle – uanset hvor længe man har boet i Danmark.