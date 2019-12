Alex Ahrendtsen har valgt at sige farvel til Folketinget og sit parti Dansk Folkeparti for en stund.

Han er sygemeldt med stress.

Siden den 3. december i år har han været ersattet af en anden DF-profil, Pernille Bendixen. Det skriver Fyens Stiftidende.

Hun fortæller, at den 52-årige politiker på nuværende tidspunkt vil være sygemeldt frem til 15. januar.

Pernille Bendixen måtte selv lade sin plads i Folketinget efter dette års folketingsvalg, hvor DF's folketingsgruppe blev mere end halveret.

På Fyn havde de derfor kun to mandater og de gik til Jens Henrik Thulesen Dahl og Alex Ahrendtsen.

Om at være tilbage igen siger hun:

»Det har jeg det lidt blandet med. At træde ind på Christiansborg igen er lidt som at komme hjem. Omvendt ved jeg, at det er for en kortere periode uden at vide, om den kommer til at række længere end 15. januar.«

Hun overtager to fire ordførerskaber fra Alex Ahrendtsen.

Posten som kulturordfører, som han også bestred under forrige valgperiode - og de to nye: Idrætsordfører og ordfører for hele medieområdet, som Morten Marinus, der ikke ikke opnåede genvalg, sad på før.

Dog går Ahrendtsens fjerde ordførerskab, folkeskoleordfører, til Jens Henrik Thulesen Dahl.

Som konsekvens af sygemeldingen vil Pernille Bendixen formentlig også være nødt til at melde afbud til en række byrådsmøder i sin funktion som medlem af Odense Byråd.