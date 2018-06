Kommissionen, der undersøgte Tibetsagen, genåbnes, men hvad der skal undersøges, splitter partier.

København. Tibetkommissionen skal igen grave i sagen, hvor politiet krænkede demonstranters rettigheder under kinesiske statsbesøg.

Det er dog et mangelfuldt udkast til, hvad der nu skal undersøges, som er lagt frem, mener flere ordførere.

- Det er godt, at regeringen vil i gang med at gennedsætte kommissionen, men der er en væsentlig mangel, mener retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

- Det er, at kommissionen ikke skal undersøge, hvorfor de mails, der i første omgang ikke blev udleveret af politiet, ikke blev udleveret.

Han henviser til, at Rigspolitiet i sidste uge ved en rutinemæssig serverkontrol fandt e-mails med relation til sagen, der ikke var udleveret.

Det var medvirkende til, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) valgte at nedsætte Tibetkommissionen på ny, selv om den afsluttede sit arbejde i december.

Punktet er dog ikke skrevet ind i det udkast til den nye kommission, som Folketingets Udvalg for Forretningsorden fredag skal diskutere, og det undrer Kofod Poulsen.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener ligeledes, at det er vigtigt at få det undersøgt. Hun er dog ikke sikker på, at det skal ske i kommissionen.

- Politiets praksis skal undersøges, men om det er i denne kommission, det skal ske, er jeg åben over for argumenter om, siger hun.

I stedet vil hun gerne have en slutdato på kommissionens arbejde.

- Der mangler at stå, hvornår kommissionens arbejde skal være færdigt. Lige nu er det formuleret som snarest muligt, men det er svært at svare på, hvad det er, siger Lund.

Det har ikke været muligt at træffe justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for en kommentar til det såkaldte kommissorium til kommissionen.

/ritzau/