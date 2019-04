DF's Ib Poulsen afviser møde med fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V). Vi kan ikke samarbejde, siger han.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, skærper ifølge Berlingske nu tonen over for fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

Ifølge avisen har Ib Poulsen i en e-mail torsdag morgen afvist at møde frem til et opfølgende møde i sagen om muslingefiskeri. Samtidig er han snublende nær på at udtrykke mistillid til ministeren.

Det er Berlingske, som har afdækket, hvordan myndighederne i en årrække har givet nogle af landets største muslingefiskere unik adgang til at fiske i Storebælt.

Fiskerne har ifølge avisen tilsyneladende bare kunnet ringe til embedsmænd og få adgang til fangsterne.

De ekstra muslingefangster er givet gennem et såkaldt forsøgsfiskeri, som i flere måneder ad gangen har givet Danmarks største muslingefiskere mulighed for at fange blåmuslinger i udvalgte områder.

Ib Poulsen har kritiseret, at fiskeriordførerne først er blevet orienteret om sagen i sidste uge, efter at Berlingske havde kontaktet Eva Kjer Hansens ministerium.

På samrådet onsdag holdt Eva Kjer Hansen fast i, at hun har håndteret forløbet efter bogen. Det udløste stor utilfredshed blandt et politisk flertal. Særligt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mener, at fiskeriministeren har et stort forklaringsproblem.

Ministeren forsøgte onsdag eftermiddag at få en yderligere dialog om sagen. Hun indkalder til en drøftelse af "grundlæggende principper for forsøgsfiskeri".

Men i en e-mail til ministeren skriver Ib Poulsen ifølge Berlingske, at han ikke kan "se nogen grund til at mødes før efter et valg, hvor der forhåbentlig kommer en anden minister, som jeg kan stole på om dette emne".

I et uddybende interview med Berlingske fastslår Ib Poulsen, at han ikke kan acceptere, at Eva Kjer Hansen slipper med en næse i form af en kritisk beretning.

Han henviser til, at Folketinget så sent som i februar i år gav fiskeriministeren hård kritik for at forhale lovgivning rettet mod landets største muslingefiskere.

Dengang sagde Dansk Folkeparti, at ministeren fik det gule kort. Beskeden var, at hun automatisk hvis det gentog sig kunne se frem til en fyreseddel.

- Efter samrådet må jeg bare sige, at vi ikke kan give hende én til kritisk beretning. Slet ikke når vi allerede har sagt, at hun næste gang får det røde kort, siger Ib Poulsen.

Det er dog op til DF's ledelse at afgøre, om stormen i muslingesagen skal være så kraftig, at Eva Kjer Hansen kuldsejler.

Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, siger til Ritzau:

- Stor ros til Dansk Folkeparti for at stå fast over for Eva Kjer Hansen. Hun er en minister, der har tilbageholdt oplysninger for Folketinget og holdt Folketinget ude af centrale beslutninger på fiskeriområdet, siger Simon Kollerup.

Han kalder sagen "ekstremt alvorlig". Men han understreger, at det er Dansk Folkeparti, der som støtteparti afgør, om Eva Kjer Hansen kan blive siddende som minister.

/ritzau/