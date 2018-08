»Nå, er du også her,« siger en fyr med halvlangt skæg og kortærmet skjorte, der ved nærmere eftersyn viser dig at være Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen.

Vi er begge to på vej ind i elevatoren med kurs mod restauranten på Cromwell Hotel i Sønderborg.

»Vi har haft et kanon godt møde,« siger han, uden at jeg har spurgt om det.

»Hvad med det der ungdomsoprør,« spørger jeg.

»Jeg prøvede at starte et ældreoprør i går sammen med Alex Ahrendtsen. Det kom der ikke meget ud af,« siger Søren Espersen.

Det er et typisk eksempel på dialogen mellem journalister og politikere. Man fører en samtale uden rigtigt at svare på spørgsmålene.

Jeg fik dog snakket med flere andre topfolk i DF i løbet af aftenen.

Og de fortæller, at ledelsen har været virkelig irriterede over, at MEP Anders Vistisen, 30, og retsordfører Peter Kofoed Poulsen, 28, har dristet sig til at kritisere DF-ledelsen. Og at hvis der har været et oprør, er det i hvert fald slået ned nu.

»De har slet ikke forstået, hvordan det fungerer. De har fået en skideballe. Det gør de ikke igen,« siger en topkilde.

En anden topkilde formulerer det sådan:

»De har selv forstået, at det var dumt.«

Anders Vistisen klagede i Avisen Danmark over, at DF-hovedbestyrelsen endnu ikke har fundet tid i kalenderen til at kåre ham til spidskandidat til EP-valget næste år.

Det syntes DF-ledelsen var komplet til grin, men inden de havde hidset sig ned igen, bakkede det unge stjernefrø Peter Kofoed Poulsen op om sin gamle ven Anders Vistisen, og sagde oven i købet, at Meld og Feld-skandalen havde skabt panik i ledelsen, der ikke vidste, hvad den skulle gøre.

Det er helt uhørt i topstyrede DF, og det har både gjort ledelsen sure og har isoleret Peter Kofoed lidt i gruppen. Nogle af de mindre profilerede var i forvejen misundelige over, at han får så meget opmærksomhed. Og at han så oven i købet kritiserer ledelsen, hvilket ingen andre tør - det er ikke populært.

Nu skal Peter Kofoed arbejde på at bygge sig selv op igen, forlyder det.

Bortset fra det havde DF-gruppen en skøn middag i går, hvor de sang fædrelandssange over middagen med hjælp af Sønderjyllands Pigekor, som faktisk kan synge. Det forlyder, at flere garvede DF'ere var ved at få tårer i øjnene under afsyngelse af bl.a. H. C. Andersens 'Danmark, mit fædreland'.

Eneste skår i glæden var, da Peter Skaarup spurgte, hvem der skulle med ud at løbe næste morgen kl. 7.00 i 23 graders varme. Efter sigende var der seks-syv stykker, der stillede op til det.