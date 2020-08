DF og Alzheimerforeningen bakker op om at lave bestyrelser med beboere og pårørende på plejehjem.

Både Dansk Folkeparti og Alzheimerforeningen ser positivt på Venstres forslag om bestyrelser på plejehjem, hvor blandt andre pårørende skal sidde med.

Alzheimerforeningen beretter om at have fået flere hundrede henvendelser om svigt på plejehjem landet over.

Venstres forslag om bestyrelser på plejehjem kommer, efter at TV2 har sendt en omtalt udsendelse, hvor svigt på plejehjem bliver dokumenteret. Konkret skal både beboere, pårørende, ledere og kommunale repræsentanter sidde med i bestyrelserne.

- Det er rigtig fornuftigt at sørge for, at pårørende i langt højere grad bliver lyttet til end nu. Det, vi har været vidne til, er, at pårørende ikke bliver hørt, siger Nis Peter Nissen, direktør hos Alzheimerforeningen.

- Om det skal være bestyrelser eller en form for pårørenderåd må komme an på forhandlinger.

Han mener, at mange kritisable hændelser i ældreplejen kunne være undgået, hvis pårørende havde haft mere at skulle have sagt.

- Og det, vi har set, er kun toppen af isbjerget, siger Nis Peter Nissen.

Hos Dansk Folkeparti siger ældreordfører Karina Adsbøl, at der er brug for et "paradigmeskift" i ældreplejen og henviser til partiets eget forslag om at lave en decideret ældrelov.

- Vi skal sikre, at ældre mennesker får en værdig og omsorgsfuld pleje. Vi kan bare konstatere, at der trænger til en oprydning på det her område, siger hun.

- Vi skal sætte målrettet ind med initiativer for at forebygge omsorgssvigt og sikre, at ældre får en tryg og værdig alderdom. Der skal handling og løsninger til.

- Det handler også om, at ledelsen i plejen ikke bare er på arbejde fra klokken syv til fire, men at de har føling med, hvad der foregår, siger Karina Adsbøl.

