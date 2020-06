Dansk Folkeparti bakker med sikkerhed ikke op om, at coronastøtte til EU-lande kan gives som tilskud.

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, mindes ikke nogensinde at have set et voldsommere kursskifte fra en regering end S-regeringens ændrede holdning til EU's genopretningsplan.

- Jeg kan ikke huske en så voldsom kovending fra en regering før på EU-politikken. Vi har jo hidtil hørt, at man vil stå fast på, at EU ikke hæfter for gæld, siger Morten Messerschmidt.

- Nu giver man bare den ene indrømmelse efter den anden, og det er meget bekymrende.

Den danske regering har sammen med resten af den såkaldte sparebande indtil nu stået stejlt på, at EU-hjælp til de medlemslande, der er hårdt ramt af coronakrisen, skal gives som lån og ikke tilskud.

Sparebanden består af Danmark, Sverige, Holland og Østrig.

Ifølge DR og Børsen har regeringen ændret holdning og er nu villig til at give støtte, der altså ikke skal betales tilbage.

- Vi vil meget gerne også i Dansk Folkeparti hjælpe Sydeuropa med at få gang i hjulene igen. Men det kan vi så gøre ved at lave almindelige lånepakker, siger Messerschmidt.

Han kan med "sikkerhed sige, at Dansk Folkeparti kommer ikke til at bakke regeringen op i det her spørgsmål".

- Det store og afgørende spørgsmål er, hvad Venstre gør, siger DF-ordføreren.

- Vil Venstre virkelig lægge stemmer til EU-skatter og fælles hæftelse? Det er godt nok en føderal linje, vi ikke har set siden Jens Rohde (i dag EU-ordfører i hos De Radikale, red.) var venstremand.

Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, er tilfreds med, at regeringen nu ændrer signaler.

- Vi skal debattere det her i Venstres gruppe, men det er klart, at den såkaldte sparebande er kravlet meget, meget højt op i et træ - og nu skal vi så se, om vi vil hjælpe dem med en stige, siger Jan E. Jørgensen til DR.

Han har ellers hidtil været enig i regeringens kurs.

EU-Kommissionen har i sit udspil foreslået, at der både gives 500 milliarder euro i tilskud og gives adgang til 250 milliarder euro i lån.

De Radikales Jens Rohde er glad for udsigten til, at regeringen vil opgive sit krav.

- Nu tyder det på, at regeringen er på vej ned fra deres træ, og regeringen er ved at stille sig på den rigtige side af Europas historie, siger han.

/ritzau/