»Dominansvold skal have konsekvenser og føre til udvisning, hvis det er en ikke-dansk statsborger. Vi skal slå hårdt ned på vold mod danske drenge.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, der har læst B.T.s historie om en 15-årig dreng, der bliver tæsket af 10 drenge med anden etnisk baggrund.

Reaktionen kommer efter, at B.T. ad flere omgang har fortalt om unge danske drenge, der er blevet overfaldet af primært indvandrerdrenge. Blandt andet Andreas og Lasse.

Noget, som Peter Skaarup efterhånden vil beskrive som et fænomen, der skal slås hårdt ned mod, og som han kalder for 'indvandrerunges dominansvold'.

»Sådan et fænomen skal ikke sprede sig. Det er skrækindjagende med dominansvold, hvor en gruppe på op til ti personer lægger psykisk og fysisk pres på en ung, og dermed viser sit overherredømme. Det er et grimt, grimt fænomen at udnytte sin fysiske formåenhed. Det behøver ikke involvere meget vold, før det sætter sig,« siger Peter Skaarup.

For retsordføreren er der flere problematikker tilknyttet fænomenet. Ét er volden, noget andet er den verbale og fysiske ydmygelse, som de unge drenge også ofte udsættes for. Men for Peter Skaarup er det værste, at de unge drenge ofte udsættes for vold af et overtal af overfaldsmænd.

Derfor har Skaarup nu tre helt konkrete tiltag, som han mener, vil løse problemet.

Først og fremmest skal der strengere straffe til sådanne voldsovergreb, hvor det handler om gruppedominans.

»Uanset om volden er udøvet et én eller to bestemte, og de andre bare hepper, så skal de alle straffes lige hårdt. En kollektivt straf. Dernæst skal det være en skærpende omstændighed, hvis gerningsmanden filmer sit offer, fordi det er ekstra ydmygende, og når gerningsmændende ikke har dansk statsborgerskab, skal det konsekvent føre til en udvisningsdom.«

Det andet tiltag lyder, at når disse dominansoverfald har racistiske undertoner, så skal de ses på som en hadforbrydelse.

»Politiet skal behandle sådanne sager som en hadforbrydelse. Hvilket også giver en skærpet straf. Det er omvendt racisme: Indvandredrenge går mod danske drenge. Det skal bekæmpes. Der skal være et øget fokus, så politiet fra start er opmærksom på det, når de modtager anmeldelsen.«

Slutteligt skal man kunne anmelde anonymt. For lige nu er der – ifølge Skaarup – mange, der ikke anmelder af frygt for en ny konfrontation med overfaldsmændene.

»Det er hverken kort eller lang snor. Det er nul snor. Ingen gule kort. Kun røde. Det skal kun bekæmpes med hård konsekvens.« siger Peter Skaarup.

Netop nu forhandler regeringen om en ny politiaftale for de næste fire år. Her har Peter Skaarup tænkt sig at lægge de tre initiativer på bordet i håb om, at regeringen vil være med til forslagene.