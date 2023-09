Kritikken er de seneste dage haglet ned over de nye, foreløbige ejendomsvurderinger, der i mange tilfælde er mere vinde og skæve end et gammelt havegærde.

Udviklingen af systemet, der har spyttet vurderingerne ud, har allerede kostet skatteborgerne knap fire milliarder kroner, men nu melder Dansk Folkeparti ud, at partiet i yderste konsekvens er parat til helt at skrotte systemet.

»Vi udelukker ingenting overhovedet. Med den forfærdelige situation så mange danskere står i, vil vi fra Dansk Folkepartis side ikke udelukke noget som helst,« siger skatteordfører Nick Zimmermann (DF).

Dansk Folkeparti mødes mandag klokken 14.30 med de øvrige partier i boligskatteforligskredsen for at få en orientering fra skatteminister Jeppe Bruus (S) om det skandaleombruste ejendomsvurderingssystem, der er selve grundstenen i boligskattereformen, der træder i kraft 1. januar 2024.

Udover Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tæller forligskredsen, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance.

For at sikre borgerne mod skæve ejendomsvurderinger og dermed et skævt beskatningsgrundlag fra og med 2024 har et boligskatteforligskredsen skrevet ind i loven, at boligejerne kun skal beskattes af den offentlige ejendomsvurdering minus 20 procent.

Men DR har netop afsløret, at hver tredje ud af 83.000 konkrete handlede ejendomme netop har fået en foreløbig offentlig vurdering, der afviger mere end 20 procent fra den reelle salgspris på tidspunktet for den offentlige vurdering.

Han vil derfor ikke udelukke, at man lovgivningsmæssigt skal udvide usikkerhedsmarginen fra plus/minus 20 procent til for eksempel plus/minus 30 procent, så boligejerne fremover beskattes af den offentlige ejendomsvurdering minus 30 procent.

»Boligejerne står i en forfærdelig situation, så vi vil ikke udelukke noget som helst. Der er mange ting, vi skal have drøftet med skatteministeren i dag, og det her bliver en af dem.,« siger Nick Zimmermann.

Dansk Folkepartis skatteordfører møder op til mødet i forligskredsen med en byge af kritiske spørgsmål til skatteministeren.

»Det er for det første dybt, dybt problematisk, at boligejerne ikke har en klagemulighed, hvis deres foreløbige vurderinger er helt skæv, « siger han og tilføjer:

»For det andet vil jeg spørge ind til, hvad ministeren tænker om de mange boligejere, der måske ikke har ressourcer til at tage kampen op mod systemet, når de endelige vurderinger kommer engang i 2025.«

Desuden vil Nick Zimmermann have sat fokus på de mange borgere, der kan blive stavnsbundet til deres bolig, fordi den nye, foreløbige og i mange tilfælde alt for høje vurderinger gør deres bolig meget svær at sælge.

»Det kan være en ægtefælle, der er blevet ene. En skilsmisse eller en boligejer, der skal sælge, fordi man har fået job i den anden ende af landet. Her er borgernes retssikkerhed helt til hest, fordi man ikke har retskrav på at klage, før man får den endelige vurdering i 2025.«