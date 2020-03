Venstre og DF undrer sig over, at regeringen og dens støttepartier ikke er enige om kvoteflygtninge.

Torsdag aften krævede SF af regeringen, at den præsenterer en plan for modtagelse af 500 kvoteflygtninge i år.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger dog, at det er svært at træffe en beslutning nu.

Forløbet får Dansk Folkepartis udlændingeordfører og næstformand i udlændingeudvalget Pia Kjærsgaard til at ønske klarhed.

- Jeg mener, at problemet er, at man åbenbart ikke har været særligt enige eller særligt vakse, da man lavede forståelsespapiret.

- Det kan jo ikke passe, at støttepartierne bagefter må komme og sige: Hvad var det, vi blev enige om? Vi synes det ene, og I synes det andet., siger hun.

Forståelsespapiret er det 18 sider lange dokument, Socialdemokratiet og støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten underskrev forud for, at de tre sidstnævnte pegede på Mette Frederiksen (S) som statsminister.

Her står der: "Det er en ny regerings vurdering, at modtagelsen af kvoteflygtninge med særligt fokus på kvinder og børn kan genoptages i 2020."

- Der synes jeg, at støttepartierne - men også alle andre partier i Folketinget og vælgerne - har krav på at få at vide, hvor mange kvoteflygtninge regeringen og dens støttepartier er blevet enig om.

- Er det 16? Er det 30? Eller er det 500? Det gør trods alt en hvis forskel, siger Pia Kjærsgaard.

Hos Venstre er man - som Dansk Folkeparti - imod at tage kvoteflygtninge på nuværende tidspunkt. Og partiet mener også, at regeringen skylder et svar.

- Det her er et resultat af det katastrofale forståelsespapir, regeringen er bygget på. Regeringen tænker, at de lige kan opfylde det ved at tage 16.

- Men så finder de ud af, at det er ikke det, de andre har forstået ved det. Det ligner ikke, at de er enige, og at støttepartierne havde forestillet sig et helt andet tal, siger Venstres udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede.

Pia Kjærsgaard siger, at hun vil forsøge at få et klart svar fra Mattias Tesfaye (S) i en spørgetime i Folketinget onsdag. Det samme siger Mads Fuglede.

/ritzau/