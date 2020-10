Det er skadeligt for demokratiet, når Mette Frederiksen og regeringen ikke inddrager og informerer Folketingets andre partier i god tid om nye, vigtige coronarestriktioner.

Det mener de to største borgerlige partier på Christiansborg, Venstre og Dansk Folkeparti.

I en opsang på Twitter, gør DF-formand Kristian Thulesen Dahl det klart, at Mette Frederiksen direkte »indskrænker danskernes frihed«, når hun kører solo og træffer beslutningerne selv.

'Corona! Vi skal have demokratiet genindført, så det ikke alene er ét parti med regeringsmagt pt, som indskrænker danskernes frihed! Sådanne vigtige beslutninger skal basere sig på beslutninger i Folketinget! Af et flertal. Ikke kun en orientering kort tid før pressemøde!,' skriver han på Twitter.

Mette Frederiksen havde forud for pressemødet fredag aften i statsministeriet indkaldt de andre partier til en briefing om, hvad de nye restriktioner gik ud på.

Men ifølge Anni Matthiesen fra Venstre skulle mødet have ligget lang tid før.

»Jeg synes, det er bekymrende, at man holder et pressemøde uden egentlig at involvere og informere de andre partier på Christiansborg. Og derfor er det her også en appel til, at involvere os noget mere.«

Hvor lang tid før, vil I gerne involveres?

»Nej, det vil jeg ikke gå i detaljer med, men jeg synes ikke, at det er rimeligt, at man kun kort tid før pressemødet får besked om, hvad man går ud med. Man har jo også tidligere på dagen – det kunne man i hvert fald læse om i pressen – vidst noget i forhold til, hvad man ville gå ud med.«

Hvorfor er det vigtigt, at de andre partier på Christiansbrog i god tid også ved, hvad der kommer til at ske?

»For det første tror jeg, at det er lettere at bakke op, hvis man ved, hvad det går ud på. Og dernæst har man jo mulighed for at stille spørgsmål omkring det sundhedsfaglige. Her synes jeg, vi kommer på bagkant, i stedet for at starte med at få informationen,« siger Anni Matthiesen.

B.T. har fredag aften forsøgt at få et svar på kritikken fra regeringen. Dette har ikke været muligt.