Mænd, der er idømt livstid for grusomme drab, skal ikke længere have muligheden for at date kvinder, mens de sidder i fængsel.

Det mener Dansk Folkeparti, der vil have justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at begrænse livstidsfangers sexliv ved lov:

»Vores kriminalforsorg skal ikke være en giftecentral for psykopater,« siger Peter Kofod Poulsen.

B.T. har i de seneste måneder beskrevet, hvordan kvinder flokkes om ubådsmorderen Peter Madsen, der er idømt livstid for drab og mishandling af journalisten Kim Wall.

Peter Kofod Poulsen vil bede justitsministeren om at ændre lovgivningen Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

I august kunne B.T. citere en kilde tæt på Peter Madsen, der fortalte, at ubådsmorderen har haft fire forskellige kvinder på besøg i Storstrøm Fængsel, fra han fik sin livstidsdom i april til sin overflytning til Herstedvæster Fængsel i august.

Under ankesagen om hans livstidsdom var flere kvinder mødt op som tilhørere. Blandt dem en kvindelig fængselsbetjent fra Storstrøm Fængsel, der er blevet fritstillet, fordi hun kom for tæt på ubådsmorderen.

Via en person uden for murene har Peter Madsen sågar efterlyst pennevener via Facebook.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, mener ikke, at livstidsfanger som Peter Madsens skal have et aktivt datingliv:

»Det er en hån mod Kim Walls minde og hendes efterladte, at en person, der har begået en så utilgivelig forbrydelse kan få besøg af kvinder på den måde. Det handler også om retsfølelsen,« siger hun.

Siden 2009 er der blevet afholdt 32 bryllupper i Herstedvester Fængsel, der i dag huser Peter Madsen og en lang række af landets farligste mordere og voldtægtsforbrydere.

Et af ægteskaberne blev indgået af Peter Lundin, der har haft adskillige kvindebekendtskaber, siden han i 2001 blev idømt livstid for drabene på en kvinde og hendes to sønner, som han efterfølgende parterede.

Ægteskabet med den 12 år yngre Bettina Brøns varede i 9 år, og parret fik en søn sammen. For nyligt advarede Bettina Brøns om, at Peter Madsen kan blive den næste morder, kvinder bliver tiltrukket af:

Bjarne Skounborg alias Peter Lundin spiller guitar for sin brud Betinna Foto: PRIVATFOTO

»Det vil blive det samme, hvis ikke man passer lidt på. Der kommer til at være nogle piger, som synes at det er interessant og måske spændende at få det første brev, men de vil fortryde det noget så grusomt senere,« sagde Bettina Brøns.

Men nu bliver der måske lukket for det varme vand.

Dansk Folkeparti vil bede justitsministeren undersøge, hvilke muligheder der er for at begrænse livstidsdømte mordere i at skabe nye relationer til personer uden for fængslet.

»Hvis man begår den ultimative forbrydelse – som det er sket for ubåds-Madsen, Peter Lundin og Amagermanden – så er det dybt uretfærdigt, at man først kan bruge den kendisfaktor, man får gennem medierne, når man bliver dømt og dernæst bruger Kriminalforsorgen til at facilitere, at man kan møde kvinder, altså skabe nye relationer, efter man har fået en hård dom,« siger Peter Kofod Poulsen.

Han mener dog ikke, at livstidsdømte helt skal være helt afskåret fra at få besøg:

»Hvis de har tidligere relationer, eksempelvis en kone eller en mor, der vil besøge dem, så er det svært at skære det af, men vi vil gerne begrænse muligheden for, at de kan skabe nye relationer med personer uden for fængslet,« siger Peter Kofoed.

Trine Bramsen siger:

»Vi kunne vende det om, så muligheden for at få besøg af kærester og kvindelige bekendte er noget, man kan få efter lang tids god opførsel og et ændret og mere respektfuldt syn på det modsatte køn. I øjeblikket er det omvendt, så det fra starten er en rettighed, fangen har, men som kan fratages ham, hvis han ikke opfører sig ordentligt.«

Trine Bramsen (S) mener, at brsøgene hos Åeter Madsen er en hån mod den dræbte jouralist Kim Walls minde og efterladte Foto: Ida Marie Odgaard

Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen siger:

»Jeg vil gerne lige se forslaget vedrørende samkvem først.«

DF og S er også enige om, at livstidsdømtes indtjening fra eventuelt bogsalg skal rammes:

»Det er ikke fair, at man tjener penge på de forbrydelser, man har begået. Så hvis man efterfølgende får lyst til at udgive en eller anden bog, så vil vi have, at alle de penge, man efterfølgende måtte tjene på den, ryger over i offerfonden,« siger Peter Kofoed Poulsen.

Peter Lundin udgav i 2009 sine erindringer på Forlaget Turbulenz. Bogen havde efter en måned solgt omkring 5.000 eksemplarer. Lundin fik ifølge forlaget 'et symbolsk engangsbeløb’ for at have tilbragt henved 100 timer med at lade sig interviewe af bogens forfatter, Rikke Pedersen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse torsdag.