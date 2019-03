Regeringen har lagt op til at bruge seks milliarder på en Nærhedsfond. Det er ifølge DF for lidt.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om to delaftaler i den ventede sundhedsreform. Og tilbage står spørgsmålet om, hvor mange penge der skal bruges.

Regeringen har lagt op til at bruge seks milliarder til den såkaldte Nærhedsfond, men det er ikke nok ifølge DF, som vil have yderligere to milliarder.

Og ifølge DF-formand Kristian Thulesen Dahl kan pengene hurtigt få ben at gå på, hvis de altså bliver fundet.

- Man kan sige, at regeringen virker meget interesseret i at bruge pengene, men nu skal vi også have den til at være med til at finde pengene, siger Kristian Thulesen Dahl.

Nærhedsfonden skal betale for opbygningen af den nye struktur med 21 sundhedsfællesskaber.

DF har foreslået, at prisen på en pakke cigaretter over fire år skal stige otte kroner, men det kommer ifølge regeringen ikke på tale på denne side af valget.

Finansminister Kristian Jensen (V) fortæller, at der endnu ikke har været en økonomiskitse på forhandlingsbordet.

- Vi har et bud med ind, så vi kan diskutere det med Dansk Folkeparti, men det vil jeg gerne have lov til at diskutere med dem først, siger Kristian Jensen.

Søndag blev parterne enige om bekæmpelse af miljø- og jordforurening. Parterne blev enige om, at der skal bruges 600 millioner kroner frem mod 2030 til at rydde op efter nogle af de værste tilfælde af jordforurening.

Og mandag formiddag nåede parterne til enighed om at lave en undersøgelse af, hvordan det specialiserede socialområde skal varetages fremover.

Det er dermed uvist, om det er kommunerne eller staten, der skal have ansvaret for området, hvis regionerne, der har ansvaret nu, nedlægges.

Parterne er enige om, at en samlet aftale kan lande snart.

Tidligere på mandagen sagde sundhedsordfører Liselott Blixt (DF), at hun forventer en aftale inden for et par dage.

Finansministeren er dog lidt mere forsigtig.

- Jeg håber på, at vi snart kan være klar til en aftale, siger Kristian Jensen.

Ligesom finansministeren svarer DF-formanden mere forsigtigt end sin partifælle Blixt.

- Vi forhandler løs. Og vi bruger al den tid, som vi skal bruge, for at blive færdige. Vi sidder ikke på hænderne, siger Thulesen Dahl.

- Omvendt er det heller ikke afgørende, at vi bliver færdige inden for det næste døgn. Hvis vi skal bruge ugen her, så bruger vi bare den.

/ritzau/