Dansk Folkeparti og Konservative langer nu hårdt ud efter Mette Frederiksen, efter en video lørdag viste hende give ølbong til en glad festivaldeltager på Roskilde Festival.

Blot få timer forinden havde Radikale Venstre krævet folketingsvalg på grund af Minkkommissionens hårde kritik af regeringen. Det fik dog ikke Statsministeren til at udstråle krisestemning.

For mens et politisk drama tog form lørdag, brugte Mette Frederiksen dagen på at dele trøjer ud ved Tour de France, hvorefter hun altså blev filmet, mens hun delte ølbong ud.

Især videoen med ølbong udløser hårde reaktioner.

»Håndteringen af den her minksag har i forvejen været at gøre grin med demokratiet. Men at man så, i så alvorlig en situation, fiser til Roskilde Festival og hælder alkohol langt ned i halsen på unge mennesker? Det er så uklædeligt,« siger Birgitte Bergmann, folketingsmedlem for Konservative:

»Det er usmageligt. Regeringen har lige fået alvorlig kritik af Minkkommissionen, og så fiser Mette Frederiksen til Roskilde og ter sig på den her måde. Det er, som om hun siger: ‘Jeg er fuldstændigt ligeglad’. Det er respektløst, og det er dårlig dømmekraft.«

Også Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, er kritisk.

»Det er påfaldende mangel på situationsfornemmelse, at man, midt i en krise af både politisk og juridisk karakter, vælger at gå rundt og te sig som en anden teenager på Roskilde Festival,« siger Morten Messerschmidt:

»Der er nok en spindoktor, som har sagt til hende, at nu skal hun være folkelig, ligesom hun gjorde med makrelmadder og vinduespudsning. Men i den her situation virker det akavet og underligt.«

Lørdag fremhævede B.T.’s politiske redaktør, Anders Leonhard Jensen, at Mette Frederiksen tur til Roskilde med stor sandsynlighed har været planlagt længe.

»Men et program kan jo ændres. Og i den nuværende krise bør Mette Frederiksen vise sig på en anden måde. Hun signalerer en ekstrem ligegyldighed overfor den alvorlige situation, hun står i,« siger Morten Messerschmidt.

Heller ikke Birgitte Bergman mener, Mette Frederiksen gjorde det rigtige ved at forsætte sit program.

»Som landets statsminister skal hun tænke sig om. Det her er mangel på respekt overfor minkbranchen. Hun bør hive i bremsen her og tage situationen alvorligt,« mener Birgitte Bergman.

B.T. har været i kontakt med Statsministeriet og forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.