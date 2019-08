Dansk Folkeparti vil efter næste valg opstille betingelser for at støtte Venstres formand.

Bliver han på posten indtil næste valg, eller trækker han sig?

Mens Venstre-medlemmer spekulerer i partiformand Lars Løkke Rasmussens afgang, kræver Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, nu vished om V-formandens fremtidsplaner.

Det skriver Jyllands-Posten

- Han skal overbevise os om, at han ikke kun er her på lånt tid. At han rent faktisk er her for at kæmpe hele folketingsperioden frem til valget.

- Skal vi bygge noget op i fællesskab, giver det mest mening, hvis vi kan regne med, at vi hver især er der. Også om tre-fire år, siger Thulesen Dahl til avisen.

Han mener, at det er afgørende for det arbejde i den borgerlige blok, der nu skal i gang, efter at de blå partier har mistet flertallet i Folketinget.

Mindst lige så vigtigt er det ifølge DF-lederen, at Løkke ikke engang i fremtiden indgår i en regering med Socialdemokratiet med støtte fra De Radikale.

Efter næste valg vil Kristian Thulesen Dahl for første gang i partiets historie også opstille krav i forbindelse med en dronningerunde.

Det bliver krav, som Venstres formand skal opfylde, før Dansk Folkeparti vil støtte vedkommende som statsminister.

- Efter den valgkamp, vi var ude i, kan jeg ikke se, at vi peger på Venstres formand betingelsesløst. Vi vil i løbet af valgperioden vurdere, hvilke betingelser vi skal sætte op, siger han til Jyllands-Posten.

Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, siger til Jyllands-Posten, at det er "fuldstændig uklart", hvad Venstre vil.

- De må gøre op med sig selv, om de vil være et borgerligt parti.

Og Pernille Vermund, politisk leder for Nye Borgerlige, lægger ikke skjul på, at hun gerne ser en udskiftning i toppen af Venstre.

- Jeg håber, at manden finder et andet job hurtigst muligt, siger hun.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen, men Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, forsikrer, at formanden bliver på sin post.

