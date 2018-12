Løkke rejser mandag til Marrakesh. Står til DF skal han på turen lægge pres på at få Said Mansour hjemsendt.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag deltager i mødet om FN's omstridte migrationspagt i Marokko, skal han lægge pres på Marokkos regering for at få hjemsendt den terrordømte marokkaner Said Mansour.

Sådan lyder kravet fra Dansk Folkeparti. Det skriver Jyllands-Posten.

Trods forhandlinger med Marokko går det for langsomt med at få hjemsendt den fængslede Said Mansour, lyder kritikken.

Mansour fik i 2016 i Højesteret frataget sit danske statsborgerskab. Samtidig blev han idømt udvisning.

- Når Lars Løkke alligevel skal til Marokko, er det oplagt og en god lejlighed til at rejse sagen, så han kan blive sendt hjem. Løkke bør tage Said Mansour med i flyet til Marokko, siger DF's Peter Skaarup til Jyllands-Posten.

DF har længe presset på for at få Said Mansour, der også er kendt som "boghandleren fra Brønshøj", hjemsendt.

- Det er dybt krænkende for retsbevidstheden, at en udvist og terrordømt person, som er blevet frataget sit danske statsborgerskab, stadig er i Danmark og ikke bliver hjemsendt, siger Skaarup.

Liberal Alliances udenrigsordfører, Henrik Dahl, er enig i, at Løkke skal tage sagen op i Marokko, hvis han mødes med relevante personer.

- Det vil være en god anledning til at se, om FN-aftalen virker, siger Henrik Dahl til avisen med henvisning til migrantpagtens afsnit om, at lande skal tage deres egne borgere hjem.

Det er netop en af de ting, som regeringen har fremhævet som et argument for, hvorfor Danmark skal tilslutte sig aftalen, som DF er imod.

Said Mansours advokat, Eigil Strand, siger til Jyllands-Posten, at han intet har hørt om, hvorvidt en hjemsendelse af Mansour bliver taget op under statsministerens besøg i Marokko.

Ifølge Eigil Strand vil Said Mansour ikke udleveres. Han ønsker at blive i Danmark.

Said Mansour blev i 2014 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hylde al-Qaeda.

Han blev samtidig frataget sit danske statsborgerskab og udvist for bestandig. Det blev stadfæstet af Højesteret i 2016.

Jyllands-Posten har henvendt sig til Statsministeriet. Men det er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.

/ritzau/