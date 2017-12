Økonomisk svage kommuner skal lettes for store socialudgifter, mener DF's finansordfører, René Christensen.

København. Lolland og andre økonomisk pressede kommuner skal ikke straffes, fordi de huser mange personer, som lever af offentlige ydelser som kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Kommunerne skal i stedet hjælpes økonomisk.

Det siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

Sidste år flyttede godt 6000 personer på offentlige overførsler fra København og Aarhus. Det viser tal, som Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i.

- Det er vigtigt, at man får kigget på de sager i Lolland, som nogle kommuner bevidst tilskynder folk til at flytte til. Det skal vi have stoppet, og slå ned på de kommuner, der gør det, siger René Christensen.

Lolland har i årevis fået sociale klienter fra hovedstadsområdet. Sidste år fik kommunen 299 flere personer på offentlige ydelser. Det viser kommunens egne tal.

Sidste år fraflyttede 7259 borgere på offentlige overførsler København, mens 2536 flyttede til byen. Det giver en netto fraflytning på 4723 sociale klienter fra København.

I Aarhus var der i 2016 en netto fraflytning på 1000 personer, som forsørges af det offentlige.

Høj husleje forklarer også, hvorfor folk på overførsler flytter fra København og Aarhus, mener René Christensen.

- Folk kigger på en treværelses lejlighed i København, som koster fire millioner kroner. På Lolland koster et dejligt parcelhus en million. Dér kan en førtidspensionist få et meget bedre liv økonomisk, mener René Christensen.

- De skal være velkommen i Lolland. Men det er ikke kommunens borgere, som skal have udgiftsbyrden, når der tilflytter en person på offentlige overførsler.

DF vil se på sagen, når der forhandles ny udligningsreform i kommunerne, forklarer finansordføreren.

Spørgsmål: Skal de rige kommuner nord for København sende flere penge ud af kommunen?

- Det er vigtigt at se på, hvordan vi finansierer folk, der er på overførselsindkomst, siger René Christensen.

/ritzau/