Hvis blå blok taber valget, som det ser ud til i meningsmålingerne, må den opfindes på ny, siger DF's formand.

Danske Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, siger til DR, at blå blok vil være død, hvis meningsmålingerne holder. Og til Børsen siger han, at han kun vil støtte en Socialdemokratisk regering, hvis den går over midten i dansk politik.

Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen går til valg på en et-parti-regering, der skal samarbejde bredt.

- Det ene (af to muligheder red.) er at, hun afklarer tingene i rød blok, altså blandt de traditionelle støttepartier, Socialdemokratiet har.

- Eller også at hun bider til bolle på en SV og jeg vil så også sige en V-S-DF-konstellation hvor tingene på den måde klares hen over midten, siger Kristian Thulesen Dahl til Børsen.

Ifølge meningsmålingerne står blå blok - regeringen og Dansk Folkeparti - til et stort valgnederlag.

- Hvis valgresultatet bliver som målingerne spår, så synes jeg, det er helt reelt at tale om, at blå blok er død og begravet, som vi kender den.

- Så skal der genopfindes noget nyt og det er vi også klar til, men det kommer til at kræve et stykke arbejde, siger Kristian Thulesen Dahl til DR.

Ifølge Ritzau Index, der viser et vægtet gennemsnit af de seneste meningsmålinger, står rød blok med Socialdemokratiet som største parti, til at få 55,6 procent af stemmerne inklusive Alternativet.

Blå blok, regeringen samt Dansk Folkeparti, står til at få 41,7 procent af stemmerne. Ser man på mandatantal betyder det, at rød blok står til at få 101 ud af Folketingets 179 mandater.

Til DR fortæller Kristian Thulesen Dahl, at han opfatter, at regeringen ikke har talt med en stemme siden valgudskrivelsen.

Partierne i regeringen har da også været offentligt uenige på en stribe områder og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har flere gang udtrykt sin glæde over, at kunne præsentere politik uden at tage hensyn til sine regeringspartnere.

- Det er helt tydeligt, at straks valget var udskrevet, for de tre regeringspartier i hver deres retning. Det giver jo ikke danskerne et blik for, at der er en mulighed for en sammentømret blå blok. Desværre, siger Kristian Thulesen Dahl til DR.

/ritzau/