Efter ugers stilstand ser støttepartiet nu ud til at måtte droppe et hovedkrav i en ny aftale om indfødsret.

København. Dansk Folkeparti ser ikke ud til at komme igennem med støttepartiets hovedkrav om et loft på maksimum 1000 nye danskere om året.

Til gengæld skal tre måneders fængsel for personfarlig kriminalitet kunne udelukke statsborgerskab på livstid. Det er regeringen ifølge Politiken tilsyneladende gået med på.

- Hvis personfarlig kriminalitet - altså vold, trusler og alt muligt andet - giver en ubetinget fængselsdom over tre måneder, så skal man udelukkes fra dansk statsborgerskab for evigt, siger indfødsretsordfører Christian Langballe (DF) til avisen.

Fredag er partierne indkaldt til nye forhandlinger om en indfødsretsaftale efter flere ugers stilstand. Det er fortsat uvist, om regeringen bliver enig med DF og Socialdemokratiet, inden parterne går på sommerferie.

Forhandlingerne har stået på siden maj, da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede en række forslag.

Det er anden gang i denne valgperiode, at reglerne for at få det rødbedefarvede pas strammes. Det skete første gang i 2015.

Et loft på højst 1000 nye danskere om året har været hovedkravet fra Dansk Folkeparti. Men det har regeringen afvist, og ifølge Politikens oplysninger bliver det krav da heller ikke indfriet.

Dansk Folkeparti har ved flere lejligheder stemt nej til nye statsborgere, når Folketinget har vedtaget lovforslag om indfødsret til flere tusinde personer.

Det skete første gang i maj sidste år, da partiet uden varsel gik på talerstolen i Folketingssalen og meddelte, at man ville stemme nej.

Sidste år var der flere end 5000, der søgte og levede op til kriterierne for at få dansk statsborgerskab.

Socialdemokratiets indfødsretsordfører, Astrid Krag, vil vente med at forholde sig til Dansk Folkepartis krav om udelukkelse af statsborgerskab.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg til DF-kravet.

/ritzau/