Frem for at forbyde alt samvær for ældre skoleelever bør minister se på løsninger, mener Dansk Folkeparti.

Flere skoler har haft succes med at samle små grupper af de hjemsendte elever fra 6.-10-klasse i mindre grupper, der overholder de gældende krav til afstand og antal.

Men det må de af hensyn til smittespredningen ikke, slår undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fast.

Det undrer dog undervisningsordfører i Dansk Folkeparti, Jens Henrik Thulesen Dahl, at ministeren står så stejlt på, at end ikke et par af de store elever må mødes fysisk i skoletiden.

- Det er ærgerligt, synes jeg. Jeg havde gerne set, at man i stedet for at lave det her firkantede forbud ville komme med nogle forslag til, hvordan de unge kunne ses under sundhedsforsvarlige forhold, siger han.

Jens Henrik Thulesen Dahl forstår grundlæggende godt, at der er behov for at de unge ikke mødes i grupper for at undgå en større smittespredning.

Men ifølge ham kan det i sidste ende vise sig at være mere forsvarligt, at en lærer samler et par elever i skoletiden, end at de selv hænger ud sammen på et andet tidspunkt.

- Læreren kunne måske bedre sørge for, at retningslinjerne bliver overholdt, end hvis de unge er på egen hånd, siger han.

Samtidig peger Jens Henrik Thulesen Dahl på, at det for almindelige borgere kan være svært at forstå, hvorfor op til ti elever må mødes efter skole, når to elever ikke må løse en opgave sammen i skoletiden.

- Vi danskere er grundlæggende fornuftige, men når vi ikke kan følge et argument, så er risikoen større for, at vi så siger: Nå, så kan det hele også være lige meget, jeg gør, hvad jeg vil.

Frem for blankt at afvise enhver form for samvær for de store skoleelever efterlyser ordføreren derfor en mere nuanceret tilgang.

- Måske kunne de lærerstuderende, der jo har budt sig til, spille en rolle. Måske har nogle skoler kapaciteten til, at de ældste kan ses i små grupper, mens andre må vente til senere, siger han.

Eleverne fra 6.-10.-klasse er foreløbigt hjemsendt indtil 10. maj, mens regeringen overvejer næste fase af genåbningen.

