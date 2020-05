Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fik fra Statsministeriet ordre om at lægge faglighed til side.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, er ikke imod den nedlukning af samfundet, som regeringen besluttede for at dæmme op for smitten med coronavirus.

Hun er heller ikke modstander af, at regeringen handlede ud fra et forsigtighedsprincip og gik længere, end sundhedsmyndighederne anbefalede.

Men at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, efter nedlukningen i en mail blev bedt om lægge sin faglighed til side af Statsministeriets departementschef er stærkt kritisabelt.

- Det handler ikke om Covid-19 (sygdommen forårsaget af coronavirus, red.). Det handler om, at man har fået en embedsmand til at sige noget bestemt, siger Liselott Blixt.

- Vi har hele tiden været med på, at det godt kan være, at man går et skridt for langt for at være sikker. Men at man har sagt til myndigheder, hvad de skal lægge ind i beregning, og det synes jeg er kritisk.

To dage før mailen blev sendt, var der blevet vedtaget en hasteændring af epidemiloven.

Den medførte, at Sundhedsstyrelsen fik frataget sin rolle som den myndighed, der vurderer det fagligt forsvarlige og rimelige i at skride til tvangsindgreb for at begrænse coronasmitten.

Ændringen af epidemiloven blev stemt igennem af et enigt Folketing. Så har Dansk Folkeparti ikke også ansvar for, at Sundhedsstyrelsen er blevet trumfet i coronahåndteringen?

- På det tidspunkt hvor hasteloven blev lavet, var vi i en presset situation, og der skulle vi set i bagklogskabens lys have sagt, at vi ville vente en dag mere, til vi fik svar på vores spørgsmål, siger Liselott Blixt.

Hun vil ikke fremover "bare gå ind og give nye ministerbeføjelser og sende magten til en minister", siger hun.

Spørgsmål: Men I kunne vel have afvist at stemme, hvis I?

- Ja, det kunne vi. Men vi fik at vide, at der ville være flere mennesker, som ville blive smittet og flere ville dø. Det var det, vi havde hængende over hovedet.

- Vi er ikke ufejlbarlige. Vi har måske ikke altid stillet de rigtige spørgsmål omkring det, der så bliver gravet frem nu.

