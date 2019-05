En ny regering skal forpligte sig på grænsekontrol i hele sin levetid, hvis den får brug for DF's mandater.

Dansk Folkeparti afviser at lægge mandater til en ny regering, medmindre den lover at holde grænsekontrollen på mindst nuværende niveau i hele regeringsperioden.

Det siger partiformand Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmark.

- Det er meget svært at forestille sig, at vi kommer til at give os på det krav, siger han.

Dansk Folkeparti har hidtil afholdt sig fra at stille krav til en kommende regering, men gør det nu for første gang.

Kravet gælder uanset, om regeringen skal ledes af Lars Løkke Rasmussen (V), Mette Frederiksen (S) eller en hvilken som helst anden.

Af princip vil Kristian Thulesen Dahl ikke kalde kravet ultimativt. Han siger i stedet, at Dansk Folkeparti næsten skal miste hele sin vælgeropbakning, hvis kravet ikke skal være ufravigeligt.

- Vores folkestyre er bygget op på, at partierne kommer med den styrke, danskerne giver dem. Der er forskel på, hvilken vægt jeg kan stille krav med, om vi lige kommer over spærregrænsen, eller om vi får 17 procent af stemmerne.

Han har meget svært ved at forestille sig en situation, hvor han vil give sig på det område.

- Det skulle være, hvis vi bliver decideret bortdømt af danskerne, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han er klar til at acceptere, at konsekvensen af en de facto permanent grænsekontrol bliver, at de andre EU-lande kan smide Danmark ud af Schengen-samarbejdet.

Hverken Socialdemokratiet eller Venstre ønsker at forholde sig direkte til kravet fra DF.

Begge partier har sendt kommentarer på mail til avisen Danmark.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Dansk Folkeparti på mange stræk, og heller ikke at vi ikke ser helt ens på europapolitikken. Men jeg er ret sikker på, at vi nok skal finde hinanden i fortsat samarbejde, siger politisk ordfører Britt Bager (V).

Også Socialdemokratiet er tilhænger af en fortsat grænsekontrol.

- Vi støtter grænsekontrollen, fordi der ikke er styr på EU's ydre grænser. Min bedste vurdering er, at denne situation vil fortsætte, og dermed vil grænsekontrollen også fortsætte, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

