Politikere, der mener, at folk kan bruge over fire timer på transport, tænker sig ikke om, mener DF.

København. I et nyt udspil lægger regeringen op til, at ledige på arbejdsmarkedet i højere grad skal flytte sig rundt i landet efter et job - uanset transporttiden.

Det bliver dog ikke med Dansk Folkepartis stemmer, at et udspil med øget krav til de lediges geografiske mobilitet vedtages.

Det siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF).

- De tænker sig ikke om, dem der laver sådan et udspil. Det er tydeligt, at de ikke har nogen fornemmelse for, at for eksempel i Jylland, hvor jeg kommer fra, der skal vi være heldige, hvis der går en bus en gang i timen.

- Der er ikke den offentlige transport som i København, der gør, at man bare lige kan suse afsted og tage et job, siger Bøgsted.

Han peger på, at der er mange gode ting i udspillet, men at flere ting som den skærpede mobilitet skal pilles ud, før DF kan støtte forslaget.

Lige nu er der en maksimal grænse på op til fire timer med offentlig transport om dagen for ledige, men den vil regeringen sløjfe. Der skal dog tages hensyn til familiemæssige forhold.

/ritzau/