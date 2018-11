Dansk Folkeparti mener, at omvendt grænsekontrol er nødvendig for at dæmme op for tyverier.

Dansk Folkeparti vil til tirsdagens forhandlinger om finansloven have VLAK-regeringen til at lægge tal frem på bordet om, hvilke midler regeringen vil sætte af til udrejsekontrol ved grænsen, også kaldet omvendt grænsekontrol.

Det fortæller DF-gruppeformand Peter Skaarup.

- Vi har fremført kravet og drøftet det.

- Nu mangler vi at se, hvad regeringen vil sætte af til den stikprøvekontrol, man kan lave, når der har været større indbrud på byggepladser eller i butikker. Nu forventer vi, at vi nærmer os.

- Hvad vurderer regeringen, at den vil sætte af til det? For der er brug for en ekstra indsats i form af toldere og politi ved grænsen, hvis vi skal dæmme op for de bandetyverier, vi ser i øjeblikket, siger Peter Skaarup.

Dansk Folkeparti og regeringen har hidtil ikke været enige om, hvorvidt omvendt grænsekontrol er en god idé.

- Der er andre effektive måder at håndtere kriminalitet på end at lave omvendt grænsekontrol, sagde finansminister Kristian Jensen (V) den 9. november.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere udtalt sig kritisk om omvendt grænsekontrol.

I oktober meddelte regeringen, at grænsekontrollen ind i Danmark igen blev forlænget.

Det skete på grund af den alvorlige terrortrussel, der er mod Danmark, var begrundelsen. Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden januar 2016.

/ritzau/