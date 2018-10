En stor politiaktion lammede fredag trafikken i Danmark. Nu kræver Dansk Folkeparti større åbenhed fra PET.

København. Politiets efterretningstjeneste (PET) har været lukkede om fredagens store politiaktion, der blokerede for veje og broer i mange timer.

Tavsheden fra efterretningstjenesten er kendetegnende for PET's generelle arbejdsgang, og nu skal PET frem i lyset, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod.

- Jeg mangler åbenhed fra PET. Der har efterhånden udviklet sig en rigtig dårlig lukkethedskultur omkring efterretningstjenestens arbejde, og det er ikke hensigtsmæssigt, siger han til DR Nyheder.

Peter Kofod har forståelse for, at ikke alt kan fortælles, men han mener, at nogle informationer bør kunne offentliggøres. Han vil nu drøfte sagen med justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Enhedslistens Rosa Lund siger til DR Nyheder, at hun er enig i, at PET generelt er for lukket. Dog tror hun, at PET i forhold til fredagens aktion har deres grunde til ikke at sige noget endnu.

Ved fredagens politiaktion jagtede politiet en sort Volvo på svenske nummerplader, og det spærrede motorveje og lukkede broer i mange timer.

Politiet har tidligere oplyst, at baggrunden for det høje alarmberedskab var PET's frygt for angreb mod specifikke enkeltpersoner i Danmark.

Det viste sig senere, at den sorte Volvo ikke havde noget at gøre med truslerne.

Politiet eller PET har dog ikke villet sige, hvem truslen har rettet sig imod.

Ifølge DR Nyheder skyldtes politiaktionen, at PET var bekymret for sikkerheden for bestemte personer tilknyttet en politisk gruppe af eksil-iranere i Danmark.

PET har dog afvist at kommentere historien med følgende svar:

- PET kan som udgangspunkt ikke kommentere en konkret sag. Det skyldes blandt andet et generelt hensyn til PETs arbejdsmetoder samt tilrettelæggelse af sikkerheds- og efterforskningsindsatser, oplyste efterretningstjenesten i en mail til Ritzau tirsdag.

/ritzau/