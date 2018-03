Dansk Folkeparti stiller krav om at flytte Radio24syv til Vestdanmark før forhandlinger om nyt medieforlig.

København. Dansk Folkeparti kræver Radio24syv flyttet ud af København og til Vestdanmark. Det skriver DR Nyheder.

Partiet har tidligere foreslået at flytte radiokanalen til Jylland. Men partiet gør det nu til et decideret krav til regeringen før forhandlingerne om et nyt medieforlig, der indledes efter påske.

- Det er et meget vigtigt krav for os, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til DR Nyheder.

Ifølge Dansk Folkeparti er det udtryk for geografisk ubalance, når de to nationale taleradioer - Danmarks Radios P1 og Radio24syv - begge ligger i København.

Derfor skal den ene radiokanal flyttes ud af København og til Vestdanmark. Det vil være mest oplagt at flytte Radio24syv til Aarhus, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl.

- En stor del af vores fælles oplevelse af, hvad det er for et land, vi lever i, kommer fra medierne. Og vi ved, at man rapporterer i udgangspunktet derfra, hvor man selv ser tingene, siger Kristian Thulesen Dahl til DR Nyheder.

Radio24syvs sendetilladelse udløber i oktober 2019. Det skal skrives ind i et kommende medieforlig, at kanalen herefter skal flytte, lyder det fra DF.

Kulturminister Mette Bock (LA) vil efter påske fremlægge regeringens bud på et medieforlig. Først herefter vil hun kommentere forslaget. Det oplyser hun til DR.

Socialdemokratiet bakker op om forslaget.

Radio24syvs chefredaktør, Jørgen Ramskov, siger til DR, at en flytning vil betyde, at man ikke kan lave Radio24syv, som vi kender det i dag.

