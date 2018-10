Forhandlinger om sidste finanslov inden valget indledes onsdag. Miljørigtige biler skal favoriseres, siger DF.

København. Dansk Folkeparti kræver en omlægning af registreringsafgiften af biler.

De miljørigtige biler skal til hver en tid favoriseres - selv når markedet udvikler nye alternativer.

Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl på vej ind til det første af de sættemøder hos finansminister Kristian Jensen (V) om næste års finanslov.

- Hvis vi skal være med i en aftale, der omlægger registreringsafgiften, så skal man se på alle måder af registreringsafgiften.

- Vi har i nogle år i træk rodet med de bilafgifter, nu trænger danskerne til noget ro, siger formanden.

- I stedet for at lave lappeløsninger i forhold til registreringsafgiftssystemet foreslår vi i dag en omlægning, så registreringsafgiften altid favoriserer de mest miljørigtige biler, siger han.

På den måde vil teknologien frem for politikerne afgøre, hvilke typer biler der kører rundt på de danske veje, lyder det.

- Om det så er en ren elbil, hybridbil eller om det er en brintbil i fremtiden, det må markedet finde ud af i forhold til de teknologier, der udvikles, siger Thulesen.

Det skal dog ikke betyde, at statskassen mister provenu af bilafgifter. Men det må afgøres igennem politiske forhandlinger.

- Der vil givet fald være en indfasning, som kan koste penge. Men det må vi vurdere i forhandlingslokalet, siger Kristian Thulesen Dahl.

Står det til Dansk Folkeparti, bør en omlægning af registreringsafgiften allerede gøre sig gældende inden jul.

Det er kun regeringspartierne Venstre, Liberal Alliance og De Konservative samt støttepartiet Dansk Folkeparti, der er inviteret til dagens forhandlinger.

Finanslovaftalen for 2019, der er den sidste af slagsen inden det kommende valg, ventes da også at blive indgået inden for Folketingets blå rækker.

Finansministeren har inviteret Folketingets resterende partier til sættemøder torsdag og fredag.

/ritzau/